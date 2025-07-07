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Атака РФ по Харкову: кількість постраждалих зросла

Раніше було відомо про 16 постраждалих. Зараз їх вже 33
Раніше було відомо про 16 постраждалих. Зараз їх вже 33

До 33 зросла кількість постраждалих внаслідок останньої атаки РФ на Харків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Серед постраждалих – троє дітей: хлопці 8 і 17 років та 10-річна дівчинка. Вони мали гостру реакцію на стрес. Лікарі надають усім постраждалим необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.

Раніше було відомо про 16 постраждалих.

Російська армія атакувала Харків безпілотниками вранці 7 липня, повідомила місцева влада. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про займання в житловому будинку в Шевченківському районі, також було влучання російського дрона в Слобідському районі. Було відомо про 29 постраждалих. Згодом російські дрони знову атакували місто - внаслідок цієї атаки, як повідомлялось раніше, постраждали 16 людей.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.


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