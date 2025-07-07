Атака РФ по Харкову: кількість постраждалих зросла

До 33 зросла кількість постраждалих внаслідок останньої атаки РФ на Харків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Серед постраждалих – троє дітей: хлопці 8 і 17 років та 10-річна дівчинка. Вони мали гостру реакцію на стрес. Лікарі надають усім постраждалим необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.

Раніше було відомо про 16 постраждалих.

Російська армія атакувала Харків безпілотниками вранці 7 липня, повідомила місцева влада. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про займання в житловому будинку в Шевченківському районі, також було влучання російського дрона в Слобідському районі. Було відомо про 29 постраждалих. Згодом російські дрони знову атакували місто - внаслідок цієї атаки, як повідомлялось раніше, постраждали 16 людей.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



