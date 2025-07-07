Атака РФ на Харків: у лікарні померла жінка, число постраждалих зросло

Унаслідок сьогоднішніх російських атак по Харкову загинула людина, число постраждалих зросло, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Зараз кількість постраждалих зросла до 71 особи, серед них 7 дітей. Ще одна жінка померла у лікарні, на жаль», – написав він у телеграмі.

Російська армія атакувала Харків безпілотниками вранці 7 липня, повідомила місцева влада. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про займання в житловому будинку в Шевченківському районі, також було влучання російського дрона в Слобідському районі. Було відомо про 29 постраждалих. Згодом російські дрони знову атакували місто –внаслідок цієї атаки постраждали 33 людини.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



