ОВА: через удар російських дронів по Харкову понад 20 поранених, серед них – діти

Російська армія атакувала Харків безпілотниками вранці 7 липня, повідомила місцева влада. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про займання в житловому будинку в Шевченківському районі.

Спершу було відомо про чотирьох постраждалих, в тому числі двох дітей, у Шевченківському районі. Крім того, фіксувалося влучання російського дрона в Слобідському районі міста.

Згодом кількість постраждалих зросла, заявив голова області:

«23 постраждалих станом на зараз, серед них 3 – діти. У Шевченківському районі – 15 постраждалих. У Слобідському – 8 постраждалих».

Синєгубов уточнив, що до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема, одну дитину. Їхній стан середньої тяжкості, медики надають їм необхідну допомогу.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



