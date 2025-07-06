Кількість загиблих через обстріл Битиці на Сумщині зросла до двох, є постраждалий – влада

Зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу силами РФ села Битиця на Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Кількість загиблих унаслідок обстрілу Битицького старостату зросла На жаль, маємо підтвердження про двох загиблих. Це цивільні чоловіки. Мої щирі співчуття рідним і близьким», – написав Григоров.

Також, за його словами, до медиків звернувся ще один мешканець – із гострою реакцією на стрес. Як поінформував глава ОВА, армія РФ протягом доби «системно» атакувала Битицький старостинський округ – були авіабомби, дрони і ракетний удар.

«Це цинічний терор, спрямований проти мирного населення», – наголосив він.

Російські військові 6 липня атакували Битицький старостат у Сумській громаді, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За даними місцевого чиновника, сили РФ били по території керованими авіабомбами, ударними безпілотниками, а вранці 6 липня здійснили ракетний удар. Згодом він уточнив, що унаслідок обстрілу Битицького старостату загинула одна цивільна людина.

«Тіло жертви виявили під час обстеження території після серії ударів. Попередньо, ще одна людина поранена», – наголосив він.

Згодом, близько 15 години, російські військові вдарили по селу чотирма дронами, повідомив Григоров.

«Унаслідок обстрілу пошкоджені десятки будинків місцевих жителів. Пʼять – фактично знищені. Масштаби руйнувань уточнюються», – підсумував він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



