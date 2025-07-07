Синєгубов: через нову атаку російських БПЛА на Харків постраждали 11 людей

Росія знову атакувала Харків безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 7 липня.

Кількість постраждали зростає, зазначив він:

«На зараз відомо про 11 поранених. Медики оперативно надають усім допомогу».

За попередніми даними, під завалами однієї з будівель перебуває людина. Триває рятувальна операція.

Раніше голова області заявив про трьох поранених у Холодногірському районі обласного центру, з них двоє у важкому стані. Загалом місцева влада повідомила про шість влучань у ході атаки, в місті зафіксували пошкодження та загоряння цивільних будівель.

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Також Синєгубов повідомляв про зростання до 29 людей кількості поранених внаслідок російського обстрілу Харкова вранці 7 липня: ще двоє постраждалих звернулися по допомогу.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



