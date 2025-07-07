Повітряні сили повідомляють про збиття 75 російських дронів протягом ночі

Армія Росії запустила 101 ударний безпілотник – Shahed та дрони-імітатори – а також чотири зенітні ракети С-300/400 по Україні протягом ночі на 7 липня, повідомляють Повітряні сили вранці в понеділок.

Пуски здійснювалися з напрямків Міллерова та Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда в окупованому Криму.

«Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 58 – збито вогневими засобами ураження, 17 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ», – повідомляє командування.

Військові зафіксували влучання ударних безпілотників у 10 локаціях, а також падіння збитих – на семи.

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Місцева влада та ДСНС повідомляють про одного загиблого в Одесі внаслідок нічної російської атаки, а також щонайменше трьох постраждалих на Дніпропетровщині.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



