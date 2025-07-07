Київ: через атаку російських дронів є наслідки в трьох районах, пошкоджена тепломагістраль

Російська атака вночі проти 7 липня залишила без гарячої води пів тисячі будівель у Києві, заявила Київська міська державна адміністрація.

«Через пошкодження тепломагістралі діаметром 1 метр без послуги гарячого водопостачання лишились близько 500 будівель», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, відключені як житлові будинки, так і соціальні заклади – школи, медичні установи та відомчі обʼєкти. На одному з енергетичних об’єктів пошкоджені віконні конструкції. Працівники Київтеплоенерго працюють над ліквідацією пошкодження.

Міський голова Віталій Кличко повідомив про наслідки російської атаки загалом у трьох районах столиці:

у Деснянському районі падіння уламків дрона пошкодило фасад адміністративної будівлі, газову трубу та порожній резервуар, горіння уламків ліквідували. Також внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся автомобіль, вибухова хвиля пошкодила скління нежитлової будівлі та автівки поруч

у Солом’янському районі уламки збитого дрона впали на автомийку, пошкоджені авто та труба водопостачання, без пожежі

У Голосіївському районі уламки безпілотника пошкодили вікна в офісній будівлі

За попередніми даними столичної влади, в Києві ніхто не постраждав.

Росія вчергове атакувала регіони України безпілотниками вночі проти 7 липня.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



