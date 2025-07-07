Через нічну російську атаку в Одесі загинула людина, є постраждалі на Дніпропетровщині

Російська армія атакувала Одесу ударними дронами вночі проти 7 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, попри активну роботу сил протиповітряної оборони, в місті є руйнування, пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, зокрема, СТО та легкові автомобілі.

«Також, внаслідок удару, сталося займання приміщення для охорони біля новобудови. На жаль, один охоронець загинув. Щирі співчуття рідним та близьким», – заявив Кіпер.

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Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє також про постраждалих внаслідок атаки дронів на Дніпропетровську область вночі. Зокрема, в селі Просяне Синельниківського району сталося займання в приватному житловому секторі:

«Вогнем охоплено 1500 м.кв. житлових будівель. Пожежу ліквідовано. Попередньо, постраждали троє людей».

До гасіння пожежі залучені 20 рятувальників.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також повідомив про російський обстріл Нікопольського району артилерією та безпілотниками: під ударом були Нікополь і Марганецька громада. Поранені 66-річна жінка та 73-річний чоловік, вони лікуватимуться амбулаторно.

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Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



