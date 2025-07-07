Федоров: щонайменше 10 людей поранені через російську атаку на Запоріжжя

Російська армія атакувала Запоріжжя безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 7 липня.

За попередніми даними, в місті є руйнування та поранені.

«Попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя», – заявив він.

Згодом голова області уточнив, що російська армія завдала по Запоріжжю шести ударів «Шахедами». У місті постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру.





Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



