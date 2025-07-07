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Новини | Суспільство

Федоров: щонайменше 10 людей поранені через російську атаку на Запоріжжя

Ілюстраційне фото. Наслідки російського удару по Запоріжжю, червень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російського удару по Запоріжжю, червень 2025 року

Російська армія атакувала Запоріжжя безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 7 липня.

За попередніми даними, в місті є руйнування та поранені.

«Попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя», – заявив він.

Згодом голова області уточнив, що російська армія завдала по Запоріжжю шести ударів «Шахедами». У місті постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру.


Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.


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