На Миколаївщині вранці сталася пожежа на складі боєприпасів – Сили оборони

На Миколаївщині вранці сталася пожежа на складі боєприпасів, попередньо, причина займання не пов’язана з російськими обстрілами, повідомляє у телеграмі пресслужба Сил оборони півдня.

«Сьогодні, 7 липня близько 10.00, в одній з громад Миколаївської області сталося займання на місці зберігання боєприпасів. Причина виникнення пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами. Ймовірно, займання сталося від горіння сухої трави. Відбувається поодинока детонація», – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, осередок займання локалізовано.



Сили оборони зазначають, що склад розташований поза межами населених пунктів – загрози місцевому населенню немає, але закликають всіх залишатись у безпечному місці.



Військове командування створило комісію для проведення детального розслідування цієї події, визначення вини посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність призвели до пожежі.

Також голова ОВА Віталій Кім близько 11:00 повідомив, що вибух в області не після прильоту, служби працюють. Вранці в області була оголошена повітряна тривога.

За даними місцевої влади, вранці 6 липня сили РФ атакували Миколаїв групою «Шахедів», внаслідок чого травмовано двоє людей: 31-річна жінка та 35-річний чоловік. Також були пошкоджені 16 багатоквартирних будинків, шість приватних будинків, дві адміністративні будівлі, навчальний заклад.







