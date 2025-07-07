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На Миколаївщині вранці сталася пожежа на складі боєприпасів – Сили оборони

На місці події працюють підрозділи ДСНС, осередок займання локалізовано. Фото ілюстративне
На місці події працюють підрозділи ДСНС, осередок займання локалізовано. Фото ілюстративне

На Миколаївщині вранці сталася пожежа на складі боєприпасів, попередньо, причина займання не пов’язана з російськими обстрілами, повідомляє у телеграмі пресслужба Сил оборони півдня.

«Сьогодні, 7 липня близько 10.00, в одній з громад Миколаївської області сталося займання на місці зберігання боєприпасів. Причина виникнення пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами. Ймовірно, займання сталося від горіння сухої трави. Відбувається поодинока детонація», – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, осередок займання локалізовано.

Сили оборони зазначають, що склад розташований поза межами населених пунктів – загрози місцевому населенню немає, але закликають всіх залишатись у безпечному місці.

Військове командування створило комісію для проведення детального розслідування цієї події, визначення вини посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність призвели до пожежі.

Також голова ОВА Віталій Кім близько 11:00 повідомив, що вибух в області не після прильоту, служби працюють. Вранці в області була оголошена повітряна тривога.

За даними місцевої влади, вранці 6 липня сили РФ атакували Миколаїв групою «Шахедів», внаслідок чого травмовано двоє людей: 31-річна жінка та 35-річний чоловік. Також були пошкоджені 16 багатоквартирних будинків, шість приватних будинків, дві адміністративні будівлі, навчальний заклад.



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