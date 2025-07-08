Сибіга анонсував близько 20 указів Зеленського про зміну послів в країнах «і G7, і G20»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив плани президента Володимира Зеленського замінити посла України в США, а також анонсував зміну диппредставників в інших країнах. Про це Сибіга розповів в інтерв’ю Українському радіо 8 липня.

«Оксана Маркарова – одна з наших найбільш успішних послів, це правда. Надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата є ротаційний цикл. Я вам підтверджу, що бачення президента України – здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Передусім посилити ці країни», – сказав міністр.

Він додав, що слід очікувати близько 20 указів президента про звільнення і призначення послів.

7 липня агентство Bloomberg з посиланням на джерело повідомляло, що президент Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, обговорив заміну українського посла у США.



За даними співрозмовника агентства, до списку потенційних кандидатів на цю посаду входять прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр юстиції Ольга Стефанишина, міністр оборони Рустем Умєров і міністр енергетики Герман Галущенко.

Посаду посла України в США з лютого 2021 року обіймає колишня міністерка фінансів Оксана Маркарова.