Наріман Джелял офіційно почав місію посла України в Туреччині, вручивши вірчі грамоти Ердогану

Надзвичайний і повноважний посол України у Туреччині Наріман Джелял на церемонії у Президентському палаці в Анкарі вручив вірчі грамоти президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану. Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Сьогодні мав за честь вручити вірчі грамоти президенту Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану. Цим офіційно набув всіх повноважень для діяльності в Туреччині як надзвичайний і повноважний посол України. Вдячний за дуже теплий прийом і висловлену підтримку. Впевнений, що разом із турецькими друзями ми й надалі розвиватимемо й посилюватимемо стратегічне партнерство між Україною і Турецькою Республікою на благо наших народів в ім’я миру і процвітання», – написав Джелял.

Вручення вірчих грамот президенту – це офіційний дипломатичний акт, який означає, що новопризначений посол офіційно розпочинає свою місію у державі перебування.

Про те, що Джелял буде послом у Туреччині, президент України Володимир Зеленський вперше заявив 20 грудня 2024 року. Указ про його призначення з’явився у травні цього року.

Наріман Джелял є першим заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу. Після російської окупації Криму він залишався в Криму. У вересні 2021 року був заарештований співробітниками ФСБ Росії за підозрою у вчиненні диверсії, отримав 17 років ув’язнення. Разом зі ще дев’ятьма цивільними бранцями Джеляла звільнили з російської в’язниці наприкінці червня 2024 року.