Рада проголосувала за відставку Шмигаля

Верховна Рада 16 липня відправила уряд на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у відставку. За це проголосував 261 народний депутат.

Відтепер і до призначення нового уряду всі міністри мають статус «виконувачів обов’язків». Очікується, що вже завтра, 17 липня, парламент затвердить новий склад уряду.

Проєкт постанови № 13485 про відставку голови уряду було зареєстровано сьогодні, 16 липня.

Напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив про відставку, оприлюднивши свою заяву.

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Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд України та «суттєво оновити його роботу».

Нинішньому очільнику Кабміну Денису Шмигалю президент пропонує очолити Міноборони. За його словами, «колосальний досвід» Шмигаля точно буде корисним на цій посаді.

Від березня 2020 року посаду прем’єр-міністра України обіймає Денис Шмигаль.