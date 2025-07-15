«Готуємо перші кроки оновленого уряду» – Зеленський провів нараду з Свириденко і Федоровим

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з першою віцепрем’єркою-міністеркою економіки Юлією Свириденко, якій він напередодні запропонував очолити уряд, та віцепрем’єром – головою Мінцифри Михайлом Федоровим щодо діяльності оновленого Кабміну.

«Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців. Головне – збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей», – написав він у телеграмі.

За його словами, під час зустрічі визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду.

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Напередодні Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд України та «суттєво оновити його роботу».

Нинішньому очільнику Кабміну Денису Шмигалю президент пропонує очолити Міноборони.За його словами, «колосальний досвід» Шмигаля точно буде корисним на цій посаді.

Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко очолювала українську урядову делегацію, яка раніше цього року вела й успішно завершила переговори про ресурсну угоду зі США. Свириденко називали серед кандидатів на посаду голови уряду в рамках анонсованих Зеленським перестановок на чолі виконавчої влади.

Від березня 2020 року посаду прем’єр-міністра України обіймає Денис Шмигаль. Про його відставку наразі не повідомлялося.