Свириденко розповіла про пріоритетні задачі «оновленого уряду»

Віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко прокоментувала пропозицію президента Володимира Зеленського очолити уряд.

На своїй фейсбук-сторінці вона подякувала Зеленському «за довіру і за можливість служити Україні в цей вирішальний час».

Вона назвала пріоритетні задачі, які президент бачить перед оновленим урядом:

зміцнення економічного потенціалу України

розширення програм підтримки українців

масштабування виробництва власної зброї

За словами міністерки, втілити ці завдання можливо завдяки дерегуляції, ліквідації бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій.





«Найперше, це забезпечення Сил оборони та безпеки України та гарантування стійкості нашої держави. Державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни. Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи», – заявила Свириденко.

Вона також висловила переконання, що українське суспільство, зокрема, військові та ветерани, потребує «чіткіших інструментів» соціальної підтримки.

«Рішення про призначення Прем'єр-міністра України ухвалює Верховна Рада. Готуємось до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків», – додала вона.

Свириденко зазначила, що незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатур членів уряду.





Президент України Володимир Зеленський повідомив удень 14 липня, що пропонує першій віцепрем’єрці Юлії Свириденко очолити український уряд.

Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко очолювала українську урядову делегацію, яка раніше цього року вела й успішно завершила переговори про ресурсну угоду зі США. Свириденко називали серед кандидатів на посаду голови уряду в рамках анонсованих Зеленським перестановок на чолі виконавчої влади.

Від березня 2020 року посаду прем’єр-міністра України обіймає Денис Шмигаль. Про його відставку наразі не повідомлялося.



