Зеленський повідомив, що запропонував очолити уряд Юлії Свириденко

Президент України Володимир Зеленський повідомив удень 14 липня, що пропонує першій віцепрем’єрці Юлії Свириденко очолити український уряд. Про це він заявив за підсумками зустрічі зі Свириденко.

Ми обговорили конкретні заходи щодо підвищення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців та масштабування виробництва вітчизняної зброї. Для досягнення цієї мети ми ініціюємо трансформацію виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. З нетерпінням чекаю на презентацію плану дій нового уряду найближчим часом», – написав Зеленський у мережі Х.

Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко очолювала українську урядову делегацію, яка раніше цього року вела й успішно завершила переговори про ресурсну угоду зі США. Свириденко називали серед кандидатів на посаду голови уряду в рамках анонсованих Зеленським перестановок на чолі виконавчої влади.

Від березня 2020 року посаду прем’єр-міністра України обіймає Денис Шмигаль. Про його відставку наразі не повідомлялося.