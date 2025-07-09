У Конференції з відбудови України в Римі візьмуть участь Мелоні, Метсола, фон дер Ляєн – Матернова

Посолка Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова повідомила про свою участь у Конференції з відновлення України (URC2025), яка пройде в Римі 10-11 липня.

За її словами, також у зустрічі візьмуть участь прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, голова Європейської Ради Антоніу Кошта, голова Європарламенту Роберта Метсола та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Я прибула до Риму – міста, де протягом наступних трьох днів світ зосередиться не на руйнуванні, а на відбудові України. На Конференції з відновлення України 2025 року ключові лідери, включаючи прем'єр-міністра Джорджію Мелоні, президента Володимира Зеленського, президента Європейської ради Антоніо Кошту, президента Європейського парламенту Роберту Метсолу та президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, зберуться разом з низкою інших глобальних партнерів, щоб забезпечити реальні зобов'язання щодо відновлення України», – написала Матернова у фейсбуці.

За її словами, політики зібралися, «щоб поговорити про енергетику, інфраструктуру, охорону здоров'я, освіту, можливості для ветеранів – і про реформи, які закріплять шлях України до ЄС».

«Бізнес та міжнародні інвестори також беруть участь, оскільки відновлення потребує як державного, так і приватного лідерства. Тут також присутні організації громадянського суспільства, багато місцевих представників та журналісти з України», – додала Матернова.

Напередодні президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на конференції в Римі, її очолить перша віцепрем’єрка, міністр економіки України Юлія Свириденко. Загалом до складу делегації входять 11 високопосадовців.

URC2025 відбудеться з 10 по 11 липня 2025 року. Це буде четверта Конференція з питань відновлення України, що продовжуватиме серію політичних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України з початку повномасштабної війни Росії проти України.



