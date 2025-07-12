Зеленський обговорив з Умєровим дрони та необхідність «позитивної динаміки у відносинах з США»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим, обговорювалося контрактування та виробництво дронів та «позитивна динаміка у відносинах з США».

За словами Зеленського, він доручив контрактувати «всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів», окремо триває робота з європейськими партнерами щодо фінансування.

Також президент анонсував нестандартні кроки для «підтримки нашого захисту – розширюємо географію такої підтримки».



«Друге – зміни в державних інституціях. Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом», – написав він у телеграмі.

