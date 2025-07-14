Зеленський: досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони

Президент Володимир Зеленський пропонує призначити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля головою Міністерства оборони – це випливає з його вечірнього звернення 14 липня.

Він нагадав, що запропонував міністерці оборони Юлії Свириденко очолити уряд і оновити його роботу.

«Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності», – заявив він.

Зеленський додав, що розраховує на підтримку народними депутатами нової конфігурації Кабінету міністрів. Він також назвав важливим, щоб уряд «швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації».





«Ми обов’язково продовжимо збільшувати власне виробництво зброї та розвиток усіх наших оборонних проєктів – своїх, українських, та спільних із партнерами. І це одне з пріоритетних завдань для оновленого уряду. Маємо збільшити частку власного виробництва зброї – це абсолютно чітка ціль», – сказав голова держави.

Серед інших завдань він назвав спрямування більшої кількості власних ресурсів України на забезпечення Сил оборони та проведення дерегуляції.

Зеленський не згадав про нову посаду чинного міністра оборона Рустема Умєрова. Днями він обговорив із ним контрактування та виробництво дронів та «позитивну динаміку у відносинах з США».

Президент України Володимир Зеленський повідомив удень 14 липня, що пропонує першій віцепрем’єрці Юлії Свириденко очолити український уряд.

Свириденко згодом подякувала Зеленському «за довіру і за можливість служити Україні в цей вирішальний час» і назвала пріоритетні задачі уряду.

Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко очолювала українську урядову делегацію, яка раніше цього року вела й успішно завершила переговори про ресурсну угоду зі США. Свириденко називали серед кандидатів на посаду голови уряду в рамках анонсованих Зеленським перестановок на чолі виконавчої влади.

Від березня 2020 року посаду прем’єр-міністра України обіймає Денис Шмигаль. Про його відставку наразі не повідомлялося.



