Навіщо Зеленський міняє Шмигаля на Свириденко та до чого тут Єрмак?

Президент України Володимир Зеленський офіційно запропонував першій віцепрем’єр-міністерці Юлії Свириденко очолити уряд. Про це він заявив 14 липня, наголосивши на необхідності трансформації виконавчої влади та реалізації домовленостей із міжнародними партнерами.

Раніше чутки про можливу відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з’являлися щоліта, однак цього разу заяви пролунали публічно. Що відомо про можливі зміни, чому саме зараз і що може змінитися в роботі уряду?

Чутки стали фактом

Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу

Ще кілька днів тому інформація про зміну прем’єра виглядала як повторення щорічного політичного «літнього циклу» – чутки про можливу відставку Дениса Шмигаля з'являлися в українських ЗМІ кожного літа: у 2022-му, 2023-му, 2024-му. Проте 2025 рік став винятком: уперше така інформація була підтверджена публічно президентом.

Напередодні Володимир Зеленський у своєму черговому зверненні заявив, що мав розмову зі Шмигалем про «трансформацію виконавчої влади».

А вже сьогодні президент України запропонував Юлії Свириденко крісло очільниці уряду.

«Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», – заявив Зеленський.

Президент також уточнив, що обговорював із першою віцепрем’єркою виконання зобов’язань перед партнерами, отриманих під час конференції з відновлення України, а також конкретні економічні та оборонні кроки:

«Починаємо трансформацію системи виконавчої влади... Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства».

Сама Юлія Свириденко після зустрічі із Зеленським написала пост у фейсбуці, де подякувала президенту та висловила своє бачення реалізації поставлених перед нею завдань.

«Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій», – написала Свириденко.

Чи це законно?

Відповідно до Конституції України, щоправда, подавати кандидатури на посаду очільника уряду має парламентська більшість або коаліція, якщо вона існує.

Президент має вирішувати, з ким йому комфортно працювати

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Мережко в етері проєкту Радіо Свобода «Свобода Live» сказав, що рішення про заміну очільника уряду обговорювалося, однак «формально засідання фракції ще не відбулося».

«Я думаю, що це цілком можливо і це відбудеться. Рішення, все-таки, ухвалює Верховна Рада. Але в цьому питанні я повністю довіряю президенту. І я вважаю, що він має вирішувати, з ким йому, навіть так можна сказати, комфортно працювати», – заявив Мережко в етері програми «Свобода Live».

Раніше у етерах програми «Свобода Live» інший депутат від «Слуги народу» Федір Венеславський підкреслював, що «відповідно до закону про правовий режим воєнного стану, не можуть бути припинені повноваження Кабінету міністрів, а відставка прем'єра тягне за собою відставку всього уряду, що незаконно. І юридичних механізмів реалізації – навіть гіпотетично – сценарію зміни уряду без змін до законодавства немає».

Олександр Мережко у відповідь на це зауважив, що він з цією думкою не погоджується.

«Можуть бути різні інтерпретації закону, й в тому числі Конституції. Тому є такий механізм, як звернення до Конституційного суду, якщо хтось вважає уряд нелегітимним», – каже Мережко.

Чому саме Свириденко?

Свою політичну кар’єру Юлія Свириденко почала у 2015-му, де працювала у Чернігівській обласній державній адміністрації. Спочатку – радницею голови ОДА, згодом – начальницею департаменту економічного розвитку. А у 2018 році працювала там виконувачкою обов’язків голови.

Вже у 2019-му створюється новий уряд Олексія Гончарука –і Юлія Свириденко стає заступницею міністра розвитку економіки, тоді в цьому кріслі сидів Тимофій Милованов.

За рік вона стала заступницею керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а ще за рік, у листопаді 2021 року обійняла посаду міністерки економіки та першої віцепрем’єр міністерки України.

Одне з останніх її досягнень – підпис під спільним зі США меморандумом, який закріплює намір укласти угоду про спільний видобуток українських корисних копалин.

Однак рік роботи в Офісі президента й досі відгукується Юлії Свириденко. Зокрема, народна депутатка Мар’яна Безугла відкрито називає її «вихованицею» Єрмака, а після оголошення заяви Зеленського написала, що «Єрмак злякався йти на посаду, яка б його інституціоналізувала, і сховався за жінку».

«Що ж, усе одно тепер прем'єром фактично буде Андрій Борисович... Але саме він, безпосередньо і без проксі, міг би стати дійсно сильним прем’єром», – написала Мар’яна Безугла.

Андрій Єрмак не коментував подібних заяв.

Зі слів кандидата політичних наук, політолога Ігоря Рейтеровича, Офіс президента таким рішенням дійсно може мати на меті передусім перебрати на себе урядову гілку влади.

«Якщо зараз Кабмін контролюють дві групи і є вплив третьої, то будемо мати Кабмін, який буде контролювати одна», – розповів у коментарі Радіо Свобода Рейтерович.

За словами Рейтеровича, раніше частина фракції «Слуги народу» блокувала подібні ініціативи, не бачачи кандидатури на заміну Шмигалю. Тепер така фігура є – і вона, за оцінками експерта, близька до Андрія Єрмака:

Це людина, яку привів очільник Офісу президента

«Свириденко – достатньо компетентна, вона розумна, тут немає жодних застережень, і вона розбирається там в деяких процесах... Але це людина, яку привів очільник Офісу президента».

Політолог вважає, що зміна прем’єра також має «піарну складову», спрямовану на внутрішню аудиторію.

«Громадянам цю історію продадуть як певні зміни, певний імпульс, певні висновки... Але по факту нових ідей не буде. З урядом буде точно така сама історія, як зі зміною Залужного на Сирського», – каже Рейтерович.

Оптимізація уряду – справжня чи формальна?

У своїх зверненнях Володимир Зеленський також повідомляв трансформацію виконавчої влади, що може сприйматися як заміна міністрів, так і реструктуризація самих міністерств.

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, який раніше, посилаючись на власні джерела, «анонсував» кардинальні зміни в уряді, опублікував ймовірний склад «нового» уряду.

На думку Рейтеровича, ця трансформація радше буде точковою й не стосуватиметься кардинальних змін в самих міністерствах.

Це не буде мати реальних змін. Бо переглядати всю структуру Кабміну ніхто зараз не буде

«Ця оптимізація, скоріш за все, призведе до того, що, можливо, знов перетворять Міністерство єдності в щось інше, щоб по-тихому прибрати Чернишова. Але з погляду саме професійної – тут ніяких змін великих не буде. Це більше про боротьбу різних груп впливу, які є в оточенні президента. І якщо вийде так, як заплановано, ми будемо мати Кабмін, який повністю буде контролювати виключно одна група», – розповів політолог.

Щодо ширшого реформування Кабміну, експерт скептичний:

«Це не буде мати реальних змін. Бо переглядати всю структуру Кабміну ніхто зараз не буде. І з думки економії – це дуже сумнівна історія».

Шмигаль – у Міноборони, Умєров – у США?

Ігор Рейтерович каже, що в політичних колах обговорюють сценарій, за якого Шмигаль після звільнення з посади прем’єра може стати міністром оборони – замість Рустема Умєрова, якого розглядають на посаду посла у США.

«Прем’єр-міністра можуть призначити міністром оборони, про це пишуть й певні народні депутати, у яких є свої інсайди. Я так зрозумів, що ця історія з прем’єром на посаду міністра оборони – це історія, яка зараз ключова для Офісу», – каже політолог.

До того ж, каже політолог, в Офісу президента не було конфлікту з Денисом Шмигалем, тому, найімовірніше, він має залишитися в структурі Кабміну.

Що ж до чуток, що чинний міністр оборони Рустем Умєров поїде до США послом України, на думку політолога, це не пониження. Ба більше, таким чином чинний очільник відомства може уникнути «безлічі питань», які є до Міністерства оборони.

«Якщо він туди поїде, а судячи з усього так і буде, все це зроблять дуже красиво. Він піде, він не буде ні за що звітувати. Безліч питань, які є сьогодні до Міністерства оборони, вони зависнуть в повітрі. А він відправиться собі на прекрасну політичну синекуру і буде там займатися різними питаннями, пов'язаними з представленнями інтересів України. Тому для нього ця посада – це дуже гарний варіант. Чи гарний цей варіант для України – я не впевнений, але тут вирішує і президент», – каже Рейтерович.

Відповідно до Конституції України, після подання президентом кандидатури прем'єр-міністра, за нього має проголосувати в українському парламенті.