У Раді зареєстрували постанову про Шмигаля

До Верховної Ради внесли проєкт постанови про відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Проєкт постанови № 13485 зареєстровано сьогодні, 16 липня.

Напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив про відставку, оприлюднивши свою заяву.

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Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд України та «суттєво оновити його роботу».

Нинішньому очільнику Кабміну Денису Шмигалю президент пропонує очолити Міноборони. За його словами, «колосальний досвід» Шмигаля точно буде корисним на цій посаді.

Від березня 2020 року посаду прем’єр-міністра України обіймає Денис Шмигаль.



