Денис Шмигаль попросив про відставку

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 15 липня оприлюднив свою заяву про відставку. Про це він повідомив у власному акаунті в телеграмі.

«Прошу прийняти мою відставку з посади прем’єр-міністра України», – написав високопосадовець у заяві до Верховної Ради.

Він також висловив подяки «нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну», «президенту України Володимиру Зеленському за довіру» та «всій команді за невтомну працю задля нашої держави».

Раніше 15 липня президент України Володимир Зеленський провів нараду з першою віцепрем’єркою-міністеркою економіки Юлією Свириденко, якій він напередодні запропонував очолити уряд, та віцепрем’єром – головою Мінцифри Михайлом Федоровим щодо діяльності оновленого Кабміну.

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Напередодні Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд України та «суттєво оновити його роботу».