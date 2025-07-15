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Денис Шмигаль попросив про відставку

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 15 липня оприлюднив свою заяву про відставку. Про це він повідомив у власному акаунті в телеграмі.

«Прошу прийняти мою відставку з посади прем’єр-міністра України», – написав високопосадовець у заяві до Верховної Ради.

Він також висловив подяки «нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну», «президенту України Володимиру Зеленському за довіру» та «всій команді за невтомну працю задля нашої держави».

Раніше 15 липня президент України Володимир Зеленський провів нараду з першою віцепрем’єркою-міністеркою економіки Юлією Свириденко, якій він напередодні запропонував очолити уряд, та віцепрем’єром – головою Мінцифри Михайлом Федоровим щодо діяльності оновленого Кабміну.

Читайте також: Свириденко розповіла про пріоритетні задачі «оновленого уряду»

Напередодні Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд України та «суттєво оновити його роботу».

Що відомо про Юлію Свириденко?
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Що відомо про Юлію Свириденко?

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