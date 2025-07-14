Трамп анонсує продаж зброї для України та погрожує Росії митами за відмову від мирної угоди

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив про плани продавати НАТО військове обладнання для допомоги Україні – про це він заявив на пресконференції з генеральним секретарем альянсу Марком Рютте в Білому домі 14 липня.

«Ми збираємося створювати найсучаснішу зброю, і її буде відправлено до НАТО», – заявив він.

Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну.

«Переважно (гинуть – ред.) військові, але багато людей у містах і селах теж потрапляють під бомбардування. Це жахлива війна і вона має припинитися. Якщо цього не станеться і в нас не буде угоди протягом 50 днів, ось що ми зробимо – вторинні мита. Я сподіваюся, що ми не дійдемо до цього, але я чую так багато розмов. Самі балачки, а потім ракети летять на Київ і вбивають 60 людей. Це має припинитися», – заявив президент США.

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Трамп зазначив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів.

Він повідомив про досягнення «великої угоди» з Рютте: «військове обладнання на мільярди доларів буде закуплене в США й направлене до НАТО. Воно буде швидко відправлене на поле бою».

Президент США висловив думку, що Україна не мала б шансів на початку повномасштабної війни, якби не західна військова допомога.

«Вони сміливі, тому що хтось мав використовувати це обладнання. Вони билися й продовжують битися дуже хоробро. Але вони втрачають у техніці, і Росія дійсно дуже сильно... те, що вони роблять останні пару тижнів», – додав він, маючи на увазі російські повітряні атаки на українські регіони.

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Рютте додав, що удари Росії спрямовані не на військові об’єкти в Україні, а на те, щоб посіяти паніку.

Раніше 14 липня американське видання Axios із посиланням на два джерела, обізнані з планами президента США Дональда Трампа, написало, що американський лідер оголосить про новий план озброєння України, який, як очікується, передбачатиме надання наступальної зброї.

За повідомленням, однією з речей, яка переконала Трампа надати Україні зброю, була телефонна розмова з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбулася 3 липня. Тоді лідер РФ чітко дав зрозуміти, що планує продовження ескалації.

Трамп раніше заявив, що зброя, яку він надасть Україні, включатиме, серед іншого, батареї ППО Patriot. Трамп сказав, що оплатять постачання європейські країни. Він наголошував, що «дуже розчарований» Путіним через посилення його нападів на Україну.



