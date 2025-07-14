Радник Путіна написав про «помилкові підходи Байдена» після невдоволення Трампа щодо лідера РФ

Радник президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв виступив із заявою про важливість «рівноправного діалогу, взаємоповаги, реалізму та економічної співпраці» між РФ та США зранку 14 липня – за кілька годин до анонсованої президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом заяви щодо Росії.

«Конструктивний діалог між Росією та США ефективніший від заздалегідь приречених на провал спроб тиску. Цей діалог буде продовжений – попри титанічні зусилля зірвати його всіма можливими засобами. Помилкові підходи Байдена продемонстрували свою неспроможність. Його брехня не вічна – вона має бути й буде виправлена. Це процес, у якому американська сторона намагається зрозуміти законні інтереси Росії», – написав російський чиновник, відповідальний за ведення переговорів зі США.

Раніше 14 липня американське видання Axios із посиланням на два джерела, обізнані з планами президента США Дональда Трампа, написало, що американський лідер оголосить про новий план озброєння України, який, як очікується, передбачатиме надання наступальної зброї.

За повідомленням, однією з речей, яка переконала Трампа надати Україні зброю, була телефонна розмова з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбулася 3 липня. Тоді лідер РФ чітко дав зрозуміти, що планує продовження ескалації.

Трамп раніше заявив, що зброя, яку він надасть Україні, включатиме, серед іншого, батареї ППО Patriot. Трамп сказав, що оплатять постачання європейські країни. Він наголошував, що «дуже розчарований» Путіним через посилення його нападів на Україну.