Трамп готує зброю для України й «важливу заяву» для РФ: подробиці

Упродовж тижня Дональд Трамп висловлював публічне невдоволення очільником Росії Володимиром Путіним через відсутність прогресу в наближенні до заверешення війни Росії проти України.

Натомість розмова лідера США з українським президентом здалася Володимиру Зеленському «найкращою за весь час», попри призупинення постачання деяких видів озброєння Україні, що й стало причиною термінової телефонної розмови між лідерами.

Радіо Свобода відстежило події, що багатьох змусили замислитися про стратегічний розворот у політиці США щодо України й Росії.

На цьому тлі глава російського МЗС передає американському держсекретареві нові ідеї щодо України.

За президентства Дональда Трампа Сполучені Штати не постачають Україні жодного нового озброєння. Все, що продовжує надходити, – допомога, схвалена попередньою адміністрацією.

Співрозмовники Радіо Свобода в колах НАТО кажуть, що доправити лишилося «не так уже й багато». Однак на початку липня на паузу було поставлене й це постачання.

Американські ЗМІ повідомляють, що відповідне розпорядження одноосібно віддав глава Пентагону Піт Геґсет, буцімто, через побоювання, що американські запаси зброї надто стрімко скорочуються. Втім, завчасно про рішення економити їх за рахунок України нічого не знав, як випливає з публікацій, президент Трамп.

«Додаткова» зброя

У Білому Домі не визнавали цього публічно, однак за кілька днів президент США, поспілкувавшись перед тим із Путіним і Зеленським, оголосив, що його країна «буде змушена надіслати більше зброї, насамперед оборонної» Україні.

Зміну позиції Трамп пояснив «сильними ударами», яких зазнає Україна. Фактично щодня повідомляється про нові антирекорди за кількістю використаної Росією зброї.

Reuters дізналося, що вперше за своєї другої каденції в Білому Домі Трамп збирається скористатися механізмом, який використовував Джо Байден для передачі Україні озброєння. Це механізм президентських повноважень, що дозволяв надсилати військову допомогу без зайвих затримок – просто зі складів США.

Співрозмовники видання стверджують, що пакет може містити ракети-перехоплювачі для Patriot і ракети для завдання ударів по противнику середньої дальності, а його загальна вартість сягне 300-сот мільйонів доларів.

Участь союзників

The Wall Street Journalповідомляло, буцімто Трамп розмірковує над передачею Україні й самої системи Patriot. Принаймні Білий Дім, пише видання, поцікавився у Пентагона щодо такої можливості.

Axios також пише про тиск на Німеччину, щоб ця країна відправила свою батарею Patriot до України. Видання спілкувалося з німецькими посадовцями, які розповіли про телефонну розмову між Фрідріхом Мерцом і Дональдом Трампом, що відбулася цього тижня.

Канцлер пропонував купити у США батареї Patriot для України, Трамп натомість запропонував Німеччині поділитися своєю установкою. Витрати на придбання системи Україною, сказано в публікації, розділили би європейські союзники і США.

Лідери не дійшли згоди, та дискусії тривають. Німеччина наполягає, що передала Україні чимало ракет для Patriot – навіть більше, ніж США.

10 липня Трамп заявив, що досягнув домовленості в межах НАТО про те, щоби США передавали зброю для України через Альянс, а союзники за неї сплачували.

«Ми будемо надсилати зброю НАТО, а НАТО – платити за неї, на 100%... Ми будемо передавати Patriot, а потім НАТО буде це розподіляти», – сказав президент США в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

«Союзники продовжують працювати над тим, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку для захисту від агресії Росії. Це включає термінові зусилля щодо закупівлі ключових поставок зі Сполучених Штатів, зокрема засобів протиповітряної оборони та боєприпасів», – відповіла Радіо Свобода речниця Альянсу Еллісон Харт, коментуючи заяву Трампа.

Держсекретар Марко Рубіо 10 липня заявив, що деякі системи Patriot «доступні в багатьох країнах Європи, але ніхто не хоче з ними розлучатися». Він висловив сподівання, що це зміниться.

«Було б чудово, якби одна з країн, які замовили батареї Patriot і ось-ось отримають їх партії, добровільно відклала цю партію та надіслала її Україні», – сказав Рубіо.

Про «предметний діалог» зі США щодо постачання засобів протиповітряної оборони розповів журналістам у Римі Володимир Зеленський.

Український президент сказав,що зробив запит на 10 систем.

Два ЗРК «Patriot» для України готова купити Німеччина, ще один – Норвегія, решту грошей шукатимуть, коли знайдуть самі системи й прояснять терміни щодо їх доступності.

«Сюрприз» для Росії і навпаки

Упродовж тижня президент США неодноразово висловлював невдоволення очільником Росії через відсутність прогресу у врегулюванні російської війни проти України.

«Він завжди дуже милий з нами, однак, як з’ясувалося, в цьому нема жодного сенсу», – наголосив Трамп 8 липня.

Трамп сказав, що розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії і у зв’язку з цим вивчає законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя.

Ініціатива передбачає запровадження тарифів проти країн, що купують російські енергоносії. Остаточне рішення щодо використання цього інструменту залишиться за президентом.

На запитання, як Трамп збирається реагувати на відсутність прогресу в мирних зусиллях, американський лідер лише заінтригував усіх, пообіцявши Кремлю «маленький сюрприз».

«Президент був досить чітким. Він розчарований і засмучений тим, що з російського боку не було більше гнучкості, щоб припинити цей конфлікт», – пояснив згодом Марко Рубіо.

10 липня держсекретар США передав цей меседж на своєму рівні – російському колезі Сергію Лаврову у Малайзії. Топ-дипломати провели двосторонню зустріч на полях безпекового форуму в Куала-Лумпурі.

Рубіо наголосив, що стратегія США щодо припинення війни в Україні полягає в продовженні взаємодії з усіма залученими сторонами.

У Лаврова заявили про «ґрунтовний та відвертий обмін думками» за підсумками переговорів.

Рубіо, що назвав розмову «відвертою і важливою», повернувся до Вашингтона з «новими» пропозиціями Москви щодо України.

«Гадаю, що це новий і інший підхід. Я б не охарактеризував його як такий, що гарантує мир, але це концепція, яку я передам президенту», – заявив після зустрічі Рубіо.

Суть нових ідей Москви не пояснив і сам Лавров, розповівши, однак, що передав держсекретарю «невеликий вичавок з цитат Зеленського, Шмигаля, Єрмака, Подоляка, де прямо говориться про необхідність «знищувати русню».

«Є речі, які не коментуються», – заявив журналістам очільник російського МЗС у відповідь на запитання про нові ідеї, й доповнив відповідь цитатою президента США, – «Я хочу відповісти словами Дональда Трампа: «Так я вам і скажу, чекайте на великі сюрпризи».

Водночас Лавров зауважив, що на зустрічі була підтверджена позиція, яку Путін виклав 3 липня під час розмови з Трампом – тієї самої, якою президент США був украй розчарований. Очільник Кремля сказав тоді Трампу про незмінність цілей РФ в Україні.

Москва хоче , щоб українські війська залишили території, які Росія записала в свою конституцію. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області, зокрема підконтрольні Україні частини. Також Росія наполягає на відмові України від планів стати членом НАТО, скасуванні законів щодо російської мови й церкви.

У пресслужбі Держдепартаменту США зазначили, що президентові належить оцінити «нові» ідеї Москви. Подальші кроки Вашингтона відносно України й Росії, додали, будуть продиктовані висновками Дональда Трампа.

Сам президент США заінтригував усіх ще більше, анонсувавши«важливу заяву» щодо Росії. Що в ній буде – не уточнив, лише повідомив, що виголосить її 14 липня.