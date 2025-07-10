Стармер після засідання «коаліції охочих»: у найближчі дні й тижні посилимо підтримку України і тиск на РФ

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про намір «коаліції охочих» у найближчі дні й тижні посилити підтримку України і тиск на Росію. Він заявив про це після двосторонніх переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном.

«Щойно спільно провели засідання «коаліції охочих», у якому вперше взяли участь представники США. Ми оголосили про плани створення нових багатонаціональних сил в Україні зі штаб-квартирою в Парижі, щоб бути готовими підтримати мирну угоду, коли її укладуть. Але поки Путін не бажає від миру, ми зараз мобілізуємо більше підтримки для України, щоб захистити її народ і змусити Путіна сісти за стіл переговорів», – сказав Стармер.

За словами британського прем’єра, продовжуючи готуватися до миру, учасники «коаліції охочих» також повинні зосередитися на його досягненні.

«Тож разом із нашими партнерами, у найближчі дні й тижні ми посилимо нашу підтримку, щоб Україна продовжувала боротьбу, посилюючи тиск на Путіна за допомогою жорстких санкцій і забезпечуючи Збройні сили України необхідним обладнанням для захисту своєї суверенної території. Я чітко розумію, що чим більше ми зробимо для протидії агресії Росії, тим у більшій безпеці будуть британський народ, наші союзники і євроатлантичний регіон», – зазначив Стармер.

Про те, що «коаліція охочих» координує дії з партнерами, щоб мобілізувати додаткову допомогу для України, заявив і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

«Ми твердо підтримуємо українців. Ми також підтримуємо їх у наших власних інтересах: заради нашого спільного політичного порядку свободи в Європі, свободи ринків, економічного зростання та нашої енергетичної безпеки. Майбутнє Німеччини тісно пов’язане з Україною», – написав він у соцмережі Х.

Офіс президента України поширив заяву лідерів Великої Британії, Франції й України за підсумками зустрічі «коаліції охочих», в якій вони наголосили, що «сильні Збройні сили України є основною гарантією суверенітету й безпеки країни…, і поки триває агресія Росії, ця група надаватиме пріоритет забезпеченню України військовою й фінансовою підтримкою, необхідною для її оборони в поточній боротьбі».

«Вони підтвердили свою прихильність довгостроковій безпеці України і розбудові її спроможностей стримувати й захищатися від майбутніх збройних нападів з боку Росії. Вони привітали розробку пропрацьованих оперативних планів щодо розгортання сил стримування – «Багатонаціональні сили – Україна» – після припинення бойових дій, а також щодо забезпечення безпеки повітряного і морського простору України й відновлення її Збройних сил. Вони привітали створення оперативного штабу під керівництвом Великої Британії / Франції для підтримки планової діяльності, зобов’язання партнерів щодо внеску в сили, а також готовність України запросити такі сили та укласти угоди з країнами-учасницями, де це необхідно», – йдеться в заяві.

Лідери держав і міжнародних організацій – членів так званої коаліції охочих зібралися 10 липня в режимі онлайн. Як повідомили в Офісі президента України, вперше представники США долучилися до засідання «коаліції охочих». Участь взяли спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог і сенатори Ліндсі Ґрем і Річард Блюменталь.