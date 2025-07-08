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Макрон повідомив про візит до Британії і згадав про Україну

Коментуючи свій візит до Британії, окремо Макрон згадав про Україну
Коментуючи свій візит до Британії, окремо Макрон згадав про Україну

Президент Франції Емманюель Макрон розпочав державний візит до Великої Британії, де відбудеться франко-британський саміт.

Коментуючи свій візит до Британії, окремо Макрон згадав про Україну.

«Наші спільні зусилля на підтримку України, де на карту поставлена безпека нашого континенту, наші промислові проєкти з EDF, наша співпраця в космосі і спільна військова робота – все це конкретні приклади, які показують, наскільки динамічним і перспективним є наше партнерство.Французи та британці: два вільних і гордих народи, які ніколи не здаються», – написав він у соцмережі Х.

Як пише The Guardian, Макрон зараз перебуває у Віндзорі, де зустрічається з королем Великої Британії Чарльзом III.

Лондон і Париж досі тісно координували свої дії, намагаючись утримати Дональда Трампа в переговорах щодо миру щодо України. Напередодні видання Politico писало, що через застопорений прогрес британські та французькі чиновники тепер висловлюють певне роздратування тим, як інша сторона вирішила поводитися з мінливим президентом США.

Двоє французьких чиновників визнали відсутність чіткого напрямку для «коаліції охочих» та припустили, що частково проблема полягає у важливості, яку Велика Британія надає гарантіям безпеки з боку США, які досі не матеріалізувалися.

Цього тижня у Римі має відбутися зустріч «коаліції охочих».


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