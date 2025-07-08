Макрон повідомив про візит до Британії і згадав про Україну

Президент Франції Емманюель Макрон розпочав державний візит до Великої Британії, де відбудеться франко-британський саміт.

Коментуючи свій візит до Британії, окремо Макрон згадав про Україну.

«Наші спільні зусилля на підтримку України, де на карту поставлена безпека нашого континенту, наші промислові проєкти з EDF, наша співпраця в космосі і спільна військова робота – все це конкретні приклади, які показують, наскільки динамічним і перспективним є наше партнерство.Французи та британці: два вільних і гордих народи, які ніколи не здаються», – написав він у соцмережі Х.

Як пише The Guardian, Макрон зараз перебуває у Віндзорі, де зустрічається з королем Великої Британії Чарльзом III.

Лондон і Париж досі тісно координували свої дії, намагаючись утримати Дональда Трампа в переговорах щодо миру щодо України. Напередодні видання Politico писало, що через застопорений прогрес британські та французькі чиновники тепер висловлюють певне роздратування тим, як інша сторона вирішила поводитися з мінливим президентом США.



Двоє французьких чиновників визнали відсутність чіткого напрямку для «коаліції охочих» та припустили, що частково проблема полягає у важливості, яку Велика Британія надає гарантіям безпеки з боку США, які досі не матеріалізувалися.

Цього тижня у Римі має відбутися зустріч «коаліції охочих».



