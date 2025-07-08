Трамп заявив про «багато дурниць» від Путіна і допустив санкції

Президент США Дональд Трамп заявив 8 липня на засіданні свого кабінету в Білому домі, що він не задоволений російським президентом Володимиром Путіним і розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії через небажання Кремля завершувати війну проти України.

«Ми почули багато дурниць від Путіна», – сказав Трамп, додавши, що Путін поводиться з ним «люб’язно», але на практиці це «не має жодного сенсу», оскільки, за словами Трампа, багато людей продовжує гинути у війні.

На запитання про те, як Трамп реагуватиме на останні дії Росії, президент США зазначив, що може зробити «невеликий сюрприз». Він також знову відзначив роль США у постачанні зброї Україні. «Ситуація між Росією й Україною складніша, ніж ви думали. Українці – дуже хоробрі, але ми дали їм найкраще обладнання, без нього все закінчилося б набагато швидше», – сказав він.

За словами Трампа, він нещодавно схвалив постачання оборонних озброєнь Україні.

На запитання про його зацікавленість у законопроєкті, запропонованому Сенатом, щодо подальших санкцій проти Росії, Трамп відповів: «Я дуже серйозно його розглядаю».

Після свого повернення до Білого дому у січні 2025 року Трамп неодноразово заявляв, що прагне якнайшвидшого завершення війни Росії проти України. Адміністрація США вступила в контакт як з Росією, так і з Україною, намагаючись домогтися припинення вогню.

На тлі продовження бойових дій Трамп, який спочатку заявляв про добрі стосунки з Путіним, почав критикувати російського лідера. Зроблені сьогодні заяви – одні з найжорсткіших слів Трампа про Путіна за весь час.

Кілька днів тому президенти США й Росії говорили по телефону, після чого Трамп сказав, що жодного прогресу щодо завершення війни досягти не вдалося.