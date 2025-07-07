Радіо Свобода Weekly: Обурений Трамп заявив, що Путін хоче «продовжувати вбивати людей»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Остання розмова з Трампом була «найпродуктивнішою», США готові допомогти з Patriot – Зеленський

Розмова з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, стала «найкращою і найпродуктивнішою» за весь час спілкування, наголосив президент України Володимир Зеленський.

«Ми обговорили і тематику ППО. Я вдячний за готовність допомагати. Саме Patriot – ключ до захисту від балістики», – зазначив Зеленський. За його словами, з Трампом вони також обговорили «кілька інших важливих питань», які найближчим часом детально опрацюють команди двох країн.

Водночас президент США Дональд Трамп після розмови із Зеленським заявив, що Україні знадобляться ракети Patriot для оборони, а також висловив розчарування через небажання російського лідера Володимира Путіна припинити бойові дії і згадав про загрозу нових санкцій проти РФ.

«У нас була хороша розмова (із Зеленським – ред.), ми говорили про різні речі. Це була дуже добра розмова, стратегічна. Я був дуже незадоволений розмовою з президентом Путіним. Здається, він хоче йти до кінця, просто продовжувати вбивати людей, це не веде до добра», – сказав Трамп журналістам. Більше інформації тут

Еволюція «Шахедів»: як Україна дає відсіч Росії в небі і як протистоятиме далі

Армія РФ уже здатна запускати по пів тисячі дронів за одну ніч. Масованих атак упродовж останніх двох місяців зазнавали різні міста України, найчастіше – Київ, Одеса, Харків, населені пункти Донеччини та Полтавщини.

З моменту ймовірної передачі Іраном Росії технологій дронів-камікадзе Shahed-136 восени 2022 року до запуску російського виробництва в Єлабузі минуло три роки. За цей час «Шахеди», які в Росії маркують як «Герань-2», зазнали суттєвої модернізації.

Країна-агресор покращує технічні характеристики: модернізує системи навігації, експериментує з візуальним наведенням за допомогою камер і машинного зору, встановлює нові антени.

Як на ці зміни реагують Повітряні сили України? Чи стануть зенітні дрони панацеєю від «Шахедів»? Та яким чином Україні перемогти Росію у небі? Радіо Свобода дізнавалося про це у начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната. Читайте і дивіться тут

«Доставку «піци» робимо до столу наших ворогів»: як воює 141-ша ОМБр на Донеччині

Щоденні штурми армії РФ із застосуванням броньованої техніки та мотоциклів; засилля російських дронів, що ускладнюють логістику та загрожують бойовим розрахункам, – у таких умовах стримують наступ військ РФ на Донеччині бійці 141-ї ОМБр, на позиціях яких побували Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Зважаючи на провідну роль безпілотників у відбитті штурмів, в артилерійському дивізіоні бригади не тільки розвивають напрямок FPV, а ще й переобладнують російські дрони для завдання ударів по бойових позиціях.

А в батальйоні «Пекельна кухня» навіть проєктують нові ударні БпЛА. І кажуть, що від держави очікують масштабування ефективного досвіду застосування дронів на усі війська. Читайте і дивіться за лінком

Чому Україна виходить із конвенції про заборону протипіхотних мін? Три моменти

Україна заявила про вихід із Оттавської конвенції – міжнародного договору, який забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Він зазначає, що Росія «ніколи не була учасницею цієї конвенції та надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни» під час великої війни проти України.

Чому саме зараз? І чи вдасться це Україні, адже норми конвенції не передбачають вихід для країн, які перебувають у збройному конфлікті? Чи може змінити використання протипіхотних мін ситуацію на фронті? Про це тут

Операція СБУ «Павутина» змусила Кремль шукати заміну знищеним літакам. Використають уламки?

Росія розширює завод з виробництва бомбардувальників і намагається замінити літаки, втрачені під час операції Служби безпеки України «Павутина». На Казанському авіаційному заводі імені С. Горбунова зводять кілька нових ангарів.

Згідно з супутниковими знімками, отриманими фінським виданням Yle, найбільша з нових будівель – завдовжки близько 320 метрів і площею близько 19 тисяч квадратних метрів, що можна порівняти з трьома футбольними полями.

За оцінками ексофіцера повітряних сил України Анатолія Храпчинського, у найближчий рік інвестиції в Казанський завод точно не зможуть мати значного впливу на хід війни проти України. Незважаючи на це, Київ сприйматиме це підприємство, яке розташоване за тисячі кілометрів від України, як «законну військову ціль». Більше про це тут

«Критика часто необґрунтована» – чиновник ЄС про українську аграрку

30 червня Єврокомісія представила оновлену Угоду про торгівлю з Україною, а високопоставлені чиновники ЄС 4 липня окреслили її деталі та пояснили, як Україна працює над підвищенням якості своєї продукції.

У євроінституціях вважають критику щодо якості та стандартів виробництва української сільськогосподарської продукції не завжди обґрунтованою. Скарги на адресу української аграрної продукції після відкриття безмитного доступу до європейського ринку для України часом доходили до розсипання українського зерна.

Радіо Свобода зібрало інформацію про це. Читайте за лінком

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