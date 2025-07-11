У НАТО відреагували на заяву Трампа про закупівлю зброї для України

НАТО продовжує працювати над тим, щоб забезпечити Україні підтримку, заявила у відповідь на запит Радіо Свобода речниця Елісон Харт.

«Члени Альянсу продовжують працювати над тим, щоб забезпечити Україні підтримку, необхідну для захисту від російської агресії. Це включає в себе термінові зусилля із закупівлі ключових поставок зі Сполучених Штатів, в тому числі засобів протиповітряної оборони і боєприпасів», – зазначила вона.

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення важливої угоди з країнами НАТО, які матимуть право закуповувати американські озброєння для постачання українській армії: «Ми відправляємо зброю НАТО, і НАТО потім передаватиме цю зброю і платитиме за неї».

Радіо Свобода запитало, яким чином НАТО платитиме і як саме буде реалізована ця домовленість, про яку заявив президент США.

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Упродовж останніх місяців на тлі активізації російських повітряних ударів по українських містах Київ постійно звертається до західних союзників із проханнями про збільшення постачання систем протиповітряної оборони. Під час завершальної пресконференції саміту НАТО в Гаазі минулого тижня президент Дональд Трамп оголосив, що США розглянуть можливість продажу Україні додаткових систем Patriot.