Трамп анонсував на 14 липня «важливу заяву про Росію»

Президент США Дональд Трамп анонсував на 14 липня нове повідомлення щодо Росії.

«Я думаю, що я зроблю важливу заяву про Росію», – повідомив він 10 липня під час телефонного інтерв’ю телеканалу NBC, наголосивши, що «розчарований Росією».

Під час інтерв’ю президент Трамп розкритикував свого російського колегу Володимира Путіна за продовження російських масованих ударів по Україні. За словами американського лідера, він очікує на схвалення Конгресом законопроєкту про санкції проти країн, які закуповують російські енергоресурси. «Вони ухвалять дуже великий і дуже болісний законопроєкт, але за президентом залишиться право вирішувати, чи використовувати його», – наголосив Дональд Трамп.

Президент США також повідомив про досягнення важливої угоди з країнами НАТО, які матимуть право закуповувати американські озброєння для постачання українській армії: «Ми відправляємо зброю НАТО, і НАТО потім передаватиме цю зброю і платитиме за неї».

1 липня стало відомо, що США зупинили постачання в Україну деяких видів боєприпасів, включно з ракетами для систем Patriot. Як повідомив телеканал CNN, рішення про це ухвалив без консультації з Білим домом міністр оборони Піт Геґсет. Згодом Пентагон і Держдепартамент заявили, що відправка зброї Україні повністю не заморожувалась.