Рубіо заявив, що під час переговорів з Лавровим був обмін новими ідеями щодо України

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що його російський колега Сергій Лавров поділився новини ідеями щодо України під час їхньої зустрічі в Малайзії.

Він зазначив, що передасть ідеї президенту США Дональду Трампу для обговорення, але зауважив, що це не те, що автоматично веде до миру.

«Я думаю, що це новий і інший підхід. Я б не охарактеризував його як такий, що гарантує мир, але це концепція, яку я передам президенту», – сказав він.

За словами Рубіо, також «потрібно побачити дорожню карту, яка б показала, як цей конфлікт може завершитися».



За даними медіа, зустріч Рубіо і Лаврова тривала близько 50 хвилин. Як заявило Міністерство закордонних справ Росії, Рубіо і Лавров обговорювали такі питання, як Україна, Іран, Сирія та інші глобальні проблеми.

Переговори Рубіо з Лавровим відбулися через кілька годин після чергової масштабної атаки Росії на Київ, внаслідок якої загинули щонайменше дві людини, поранені 22. Раніше президент США Дональд Трамп різко розкритикував дії російського лідера Володимира Путіна щодо продовження бойових дій в Україні, заявивши також про плани збільшення військової допомоги Києву.

Рубіо та Лавров зустрічалися востаннє у лютому в Саудівській Аравії, вони також підтримують регулярні телефонні контакти. Після Малайзії Лавров вирушить до Північної Кореї, з якою Росія продовжує зміцнювати військову співпрацю.