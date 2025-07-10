Марко Рубіо і Сергій Лавров провели двосторонню зустріч у Куала-Лумпурі

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели двосторонню зустріч у рамках регіонального форуму АСЕАН з безпеки у Куала-Лумпурі.



За повідомленнями інформаційних агенцій, зустріч тривала 50 хвилин. Серед тем обговорення були війна Росії проти України, ситуація навколо Ірану та Сирії, питання, пов’язані з нормалізацією роботи дипломатичних місій двох країн. Російська сторона також порушувала питання про відновлення прямого авіасполучення між Росією та США.

Марко Рубіо повідомив, що обговорював із Сергієм Лавровим «деякі ідеї» того, як може виглядати «дорожня карта» після завершення війни в Україні.

Рубіо зазначив, що розмова з Лавровим була «відвертою і важливою», пише агенція Reuters.

«Нам потрібно побачити план майбутніх дій, який покаже, як можна завершити конфлікт», – сказав американський держсекретар.

Він додав, що Дональд Трамп розчарований негнучкістю російської сторони.

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Лавров і Рубіо «підтвердили взаємне прагнення мирного вирішення конфліктів, відновлення російсько-американського економічного та гуманітарного співробітництва, а також сприяння вільним контактам між суспільствами двох країн», йдеться у заяві МЗС Росії.

Переговори Рубіо з Лавровим відбулися через кілька годин після чергової масштабної атаки Росії на Київ, внаслідок якої загинули щонайменше дві людини, поранені 22. Раніше президент США Дональд Трамп різко розкритикував дії російського лідера Володимира Путіна щодо продовження бойових дій в Україні, заявивши також про плани збільшення військової допомоги Києву.

Рубіо та Лавров зустрічалися востаннє у лютому в Саудівській Аравії, вони також підтримують регулярні телефонні контакти. Після Малайзії Лавров вирушить до Північної Кореї, з якою Росія продовжує зміцнювати військову співпрацю.



