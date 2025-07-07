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«Денацифікація» має розпочатися з Москви» – МЗС відреагувало на озвучені Лавровим умови миру

У МЗС закликали партнерів невідкладно «вдарити по цих російських «денацифікаторах» новими, жорсткими санкціями, щоб повернути їх до реальності»
У МЗС закликали партнерів невідкладно «вдарити по цих російських «денацифікаторах» новими, жорсткими санкціями, щоб повернути їх до реальності»

Міністерство закордонних справ України відреагувало на умови Росії для укладання мирної угоди, які озвучив глава російського МЗС Сергій Лавров.

«Належна «денацифікація» має розпочатися з Москви, враховуючи її ставлення до інших етнічних груп – азербайджанців та інших народів Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та інших. Войовнича риторика Лаврова демонструє, що Росія відкидає мирні зусилля і натомість вдається до ультиматумів типу 2022 року», – написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х.

У МЗС закликали партнерів невідкладно «вдарити по цих російських «денацифікаторах» новими, жорсткими санкціями, щоб повернути їх до реальності».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю угорській газеті Magyar Nemzet заявив, що Росія наполягає на тому, щоб мирна угода з Україною передбачала демілітаризацію і денацифікацію країни. За його словами, угода також повинна передбачати відмову від усіх судових позовів проти Росії, скасування санкцій і повернення активів.

Кремль закликав до «денацифікації» й «демілітаризації» України від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) раніше зазначав, що ці умови рівнозначні вимогам зміни режиму, встановлення проросійського маріонеткового уряду в Україні і значних обмежень здатності України захищатися від майбутньої російської агресії.


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