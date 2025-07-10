Рубіо: Росія з січня втратила загиблими 100 тисяч військових

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що від січня 2025 року Росія втратила у війні проти України 100 тисяч солдатів загиблими. Втрати української армії, за його словами, – менші.

«Очевидно, втрати життів викликають серйозне занепокоєння – величезне занепокоєння у президента (Дональда Трампа – ред.). Важливо зазначити, що з січня цього року, наприклад, з російського боку вони втратили 100 тисяч солдатів загиблими. Не поранених, саме загиблих. А з українського боку цифри менші, але все одно дуже значні. І тому президенту не подобаються війни», – сказав Рубіо, спілкуючись із журналістами в Куала-Лумпурі. Росія свої втрати у війні не коментує.

За його словами, США продовжуватимуть працювати над завершенням війни РФ проти України.

«Ми розуміємо, що ці речі потребують часу й терпіння, але, очевидно, ми також розчаровані тим, що не досягнуто більшого прогресу. І, сподіваємося, що на основі сьогоднішнього дня і в найближчі дні ми матимемо більше ясності щодо того, яка саме позиція й пріоритети Росії в цьому відношенні, і зможемо почати досягати певного прогресу. Але це складно, як ви бачили», – сказав держсекретар США.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше сьогодні в Куала-Лумпурі, Малайзія, у рамках регіонального форуму АСЕАН з безпеки мав переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За підсумками держсекретар США заявив, що його російський колега Сергій Лавров поділився новими ідеями щодо України. Що це за ідеї він не розповів, але сказав, що передасть їх президентові США Дональду Трампу для обговорення.

«Я думаю, що це новий і інший підхід. Я б не охарактеризував його як такий, що гарантує мир, але це концепція, яку я передам президенту», – сказав він. За словами Рубіо, також «потрібно побачити дорожню карту, яка б показала, як цей конфлікт може завершитися».



За даними медіа, зустріч Рубіо і Лаврова тривала близько 50 хвилин. Як заявило Міністерство закордонних справ Росії, Рубіо і Лавров обговорювали такі питання, як Україна, Іран, Сирія та інші глобальні проблеми.

Переговори Рубіо з Лавровим відбулися через кілька годин після чергової масштабної атаки Росії на Київ, внаслідок якої загинули щонайменше дві людини, поранені 26. Раніше президент США Дональд Трамп різко розкритикував дії російського лідера Володимира Путіна щодо продовження бойових дій в Україні, заявивши також про плани збільшення військової допомоги Києву.

Рубіо й Лавров зустрічалися востаннє у лютому в Саудівській Аравії, вони також підтримують регулярні телефонні контакти. Після Малайзії Лавров вирушить до Північної Кореї, з якою Росія продовжує зміцнювати військову співпрацю.