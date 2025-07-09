У Кремлі прокоментували аудіо, в якому Трамп каже, що погрожував Путіну «бомбити Москву»

Речник Кремля Дмитро Пєсков фактично уникнув відповіді на запитання про те, чи була розмова, згадана в опублікованому телекомпанією CNN аудіо, на якому, як стверджується, Дональд Трамп розповідає, що обіцяв російському президенту Володимиру Путіну «бомбити Москву» у разі російського вторгнення в Україну.

За повідомленням, Трамп розповів про це на закритій зустрічі зі спонсорами під час передвиборчої кампанії 2024 року. Коли саме відбулася згадана Трампом розмова з Путіним – не уточнюється. Білий дім ситуацію поки що не коментував.

Пєсков сказав, що не може підтвердити чи спростувати справжність самого аудіозапису, зазначивши, що «фейків зараз дуже багато». Говорячи про саму ймовірну розмову, речник Путіна сказав, що йдеться, мабуть, про період, коли Трамп не був президентом США, а тоді «не було телефонних розмов» (між ним і Путіним).

Однак зі слів Трампа можна припустити, що він говорив про більш ранній період – до 2021 року, а тоді президенти регулярно говорили телефоном.

Про погрози Трампа Путіну ударами по Москві, зокрема, писала газета The Washington Post у травні минулого року. Проте аудіозапис опублікований вперше.

На аудіо Трамп, зокрема, говорить, ймовірно, переказуючи події, що відбулися під час його першого президентського терміну (2017-2021 роки): «Я сказав Путіну: «Якщо ви вторгнетесь в Україну, я розбомблю Москву до біса. У мене не буде вибору». Президент США зазначив, що Путін сказав у відповідь, що не вірить у реальність цієї погрози. Проте, як стверджує Трамп, Путін повірив у неї «на 10%». За словами президента США, для того, щоб утримати Росію від вторгнення, достатньо було й п’ятивідсоткової віри в удар по Москві.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що якби 2022 року він був президентом США, російського широкомасштабного вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого того року, не сталося б. У тому, що воно все ж таки відбулося, він постійно звинувачує свого попередника Джо Байдена.

Сполучені Штати постачають Україні зброю і надають іншу допомогу, проте наголошують, що не мають наміру відправляти в Україну своїх солдатів або іншим чином прямо вступати в конфлікт.

На відміну від адміністрації Байдена, адміністрація Трампа суттєво пом’якшила риторику стосовно Росії, заявляючи необхідність досягнення миру.

В останні дні, однак, Трамп кілька разів різко висловився про російського президента і його небажання завершувати війну.

8 липня, зокрема, президент США зазначив, що Путін у спілкуванні з ним «говорить багато всяких дурниць», і, хоча веде себе люб’язно, не робить нічого для руху до миру. Речник Кремля, коли його 9 липня запитали про критику Трампа на адресу Путіна, відповів, що Москва «спокійна» і продовжуватиме намагатися відновити «зламані» відносини між США й Росією.