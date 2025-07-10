Рубіо: США хочуть переконати союзників по НАТО надати Україні системи Patriot

США хочуть переконати союзників по НАТО надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив держсекретар Штатів Марко Рубіо.

За його словами, більшість військової допомоги, яку Сполучені Штати надають Україні, ніколи не призупинялася, але існує ширше питання, не пов’язане з паузою, яке стосується оборонних виробничих можливостей Заходу, зокрема Європи.

«Одна з речей, якої потребують українці – це більше Patriot. Батареї Patriot є в наявності в багатьох країнах Європи, але ніхто не хоче з ними розлучатися. Тож я сподіваюся, що це зміниться. Якщо Україна справді є пріоритетом, про який говорять багато країн Європи, то вони повинні бути готові поділитися батареями, які зараз їм не потрібні. Тож, сподіваюсь, ми зможемо переконати деяких наших партнерів по НАТО надати Україні ці батареї Patriot», – cказав Рубіо журналістам.

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Упродовж останніх місяців на тлі активізації російських повітряних ударів по українських містах Київ постійно звертається до західних союзників із проханнями про збільшення постачання систем протиповітряної оборони. Під час завершальної пресконференції саміту НАТО в Гаазі минулого тижня президент Дональд Трамп оголосив, що США розглянуть можливість продажу Україні додаткових систем Patriot.