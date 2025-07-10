Мерц заявив про готовність Німеччини купити у США Patriot, але остаточного рішення ще немає

Німеччина готова купити у США системи протиповітряної оборони Patriot і надати їх Україні, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Римі.

«Ми також готові придбати додаткові системи Patriot у США, щоб надати їх Україні», – сказав Мерц, якого цитує агенція Reuters.

Канцлер Німеччини сказав, що минулого тижня попросив президента США Дональда Трампа передати Patriot, додавши: «Американці самі потребують деяких з них, але у них їх також багато. ... Поки що остаточно не вирішено, чи буде здійснена поставка»

Фрідріх Мерц також наголосив на непохитності підтримки України.

Днями президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон розглядає можливість передачі Україні комплексу ППО Patriot.

Видання Axios із посиланням на джерела повідомляло, що після припинення постачання зброї Україні з боку США канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зателефонував американському президенту Дональду Трампу і попросив його відновити постачання ракет для Patriot.

За словами співрозмовників видання, Мерц сказав Трампу, що Німеччина готова закупити комплекси Patriot у США та відправити їх в Україну. Натомість Трамп запропонував Берліну продати Україні один зі своїх комплексів Patriot. Трамп і Мерц не досягли угоди, але, за словами співрозмовників Axios, обговорення триває.

Упродовж останніх місяців на тлі активізації російських повітряних ударів по українських містах Київ постійно звертається до західних союзників із проханнями про збільшення постачання систем протиповітряної оборони. Під час завершальної пресконференції саміту НАТО в Гаазі минулого тижня президент Дональд Трамп оголосив, що США розглянуть можливість продажу Україні додаткових систем Patriot.