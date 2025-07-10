У ніч на 10 липня армія Росії вчергове масовано атакувала Київ з повітря, цього разу задіявши 397 безпілотників та вісім балістичних ракет, повідомили Повітряні сили. Обстріл тривав всю ніч, спричинив численні руйнування цивільної інфраструктури у кількох районах столиці та забрав життя щонайменше двох людей, зазначила місцева влада. На ранок після атаки Повітряні сили ЗСУ кілька разів повідомляли про нові пуски ударних дронів з Росії в Україну, а за день до неї РФ застосувала проти України рекордні 728 БпЛА.

Кореспондент Радіо Свобода почав працювати на вулицях Києва ще до завершення обстрілу. Ключові моменти атаки та її наслідки – у репортажі Сергія Нужненка.