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Київ, побитий дронами: люди, пожежі та руйнації під час та після атаки РФ (фоторепортаж)

У ніч на 10 липня армія Росії вчергове масовано атакувала Київ з повітря, цього разу задіявши 397 безпілотників та вісім балістичних ракет, повідомили Повітряні сили. Обстріл тривав всю ніч, спричинив численні руйнування цивільної інфраструктури у кількох районах столиці та забрав життя щонайменше двох людей, зазначила місцева влада. На ранок після атаки Повітряні сили ЗСУ кілька разів повідомляли про нові пуски ударних дронів з Росії в Україну, а за день до неї РФ застосувала проти України рекордні 728 БпЛА.

Кореспондент Радіо Свобода почав працювати на вулицях Києва ще до завершення обстрілу. Ключові моменти атаки та її наслідки – у репортажі Сергія Нужненка.

Жінка тримає свого собаку, разом з яким покинула пошкоджений російською атакою будинок
1 Жінка тримає свого собаку, разом з яким покинула пошкоджений російською атакою будинок
Рятувальники дивляться на пожежу в багатоквартирному будинку, спричинену російською атакою 10 липня 2025 року
2 Рятувальники дивляться на пожежу в багатоквартирному будинку, спричинену російською атакою 10 липня 2025 року
Ще одна квартира палає в Києві рановранці 10 липня.За день до цієї атаки Росія застосувала 728 ударних дронів проти України
3 Ще одна квартира палає в Києві рановранці 10 липня.

За день до цієї атаки Росія застосувала 728 ударних дронів проти України
На світанку пожежники ще гасили вогонь у квартирі, який спалахнув під час нічної атаки.Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
4 На світанку пожежники ще гасили вогонь у квартирі, який спалахнув під час нічної атаки.Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Киянка тримає домашнього улюбленця біля пошкодженого обстрілом будинку.Як повідомляє влада, через атаку загинули дві жінки 68-ми та 22-х років
5 Киянка тримає домашнього улюбленця біля пошкодженого обстрілом будинку.

Як повідомляє влада, через атаку загинули дві жінки 68-ми та 22-х років
Ще один атакований будинок у Шевченківському районі столиці. Жінка винесла кота та речі першої необхідності
6 Ще один атакований будинок у Шевченківському районі столиці. Жінка винесла кота та речі першої необхідності
У цьому будинку повністю згоріла квартира на 5-му поверсі, квартири на 3-му та 4-му поверхах були потрощені та затоплені і, за словами мешканців, вже не придатні до життя
7 У цьому будинку повністю згоріла квартира на 5-му поверсі, квартири на 3-му та 4-му поверхах були потрощені та затоплені і, за словами мешканців, вже не придатні до життя
Жінка з двома дітьми на тлі пошкодженого будинку
8 Жінка з двома дітьми на тлі пошкодженого будинку
Рятувальник працює всередині квартири, що повністю згоріла через російську атаку
9 Рятувальник працює всередині квартири, що повністю згоріла через російську атаку
Фрагмент ударного дрона у квартирі, що згоріла
10 Фрагмент ударного дрона у квартирі, що згоріла
Світанок у Києві, 10 липня 2025 року. Через численні пожежі небо над столицею затягнуло димом
11 Світанок у Києві, 10 липня 2025 року. Через численні пожежі небо над столицею затягнуло димом
Вулиці міста, які потрапили під обстріл, всіяні уламками вікон
12 Вулиці міста, які потрапили під обстріл, всіяні уламками вікон
Деякі кияни мають набори речей, які беруть із собою в укриття під час масованих атак – «тривожні» рюкзаки, спальні мішки та все необхідне для домашніх улюбленців
13 Деякі кияни мають набори речей, які беруть із собою в укриття під час масованих атак – «тривожні» рюкзаки, спальні мішки та все необхідне для домашніх улюбленців
Травмована жінка у Подільському районі столиці
14 Травмована жінка у Подільському районі столиці
Жінки обіймаються біля будинку з вибитими через обстріл вікнами. Подільський район Києва, 10 липня 2025 року.
15 Жінки обіймаються біля будинку з вибитими через обстріл вікнами. Подільський район Києва, 10 липня 2025 року.
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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