ООН: у червні в Україні загинули 232 цивільних, це найвищий рівень за три роки

У червні в Україні зафіксовано найвищу за останні три роки кількість жертв серед цивільних – загинули 232 людини, ще 1343 дістали поранення. Про це йдеться в оприлюдненій 10 липня доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

За даними місії, в червні 2025 року Російська Федерація здійснила вдесятеро більше ракетних ударів та атак із застосуванням баражувальних боєприпасів, ніж в червні 2024 року. Практично жодна область України не була в безпеці, незалежно від віддаленості від лінії фронту: цивільні особи загинули або були поранені щонайменше в 16 областях і в Києві.

«Цивільне населення по всій Україні стикається з такими стражданнями, яких ми не бачили вже понад три роки. Збільшення кількості ракетних ударів дальнього радіуса дії та атак безпілотників принесла ще більше смертей і шкоди цивільному населенню у далеких від лінії фронту районах», – зазначила голова місії Даніель Белль.

Також у місії ООН підтверджують «тенденцію до погіршення ситуації» – «а першій половині 2025 року загальна кількість загиблих і поранених цивільних становить 6754 особи, що на 54 відсотки більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли було задокументовано 4381 жертву».

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року місія ООН задокументувала щонайменше 13 580 загиблих серед цивільного населення, зокрема 716 дітей, а також 34 115 поранених цивільних, у тому числі 2173 дитини.