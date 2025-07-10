США відновили постачання деяких видів зброї в Україну

Сполучені Штати відновили постачання деяких видів зброї в Україну, повідомили вночі 10 липня агентства Reuters та Associated Press, посилаючись на джерела.

За їхніми даними, США поставили 155-міліметрові артилерійські снаряди та ракети з високоточним наведенням, відомі як GMLRS, які використовують у реактивних системах залпового вогню HIMARS.

Як зазначає Reuters, неясно, чому останнє постачання включало лише снаряди та ракети для систем залпового вогню. Невідомо, чи ухвалено рішення відновити постачання інших видів озброєнь.

Міністр оборони США Піт Геґсет на початку липня наказав зупинити постачання зброї в Україну, щоб оцінити власні запаси. Пауза стосувалася 30 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, а також понад 250 ракет GMLRS, 142 ракет Hellfire і понад восьми тисяч артилерійських снарядів.

Після того, як про зупинення постачань повідомили ЗМІ, президент США Дональд Трамп заявив, що надішле в Україну більше зброї, насамперед оборонної. Джерело Associated Press у Білому домі заявило 9 липня, що ніякої паузи в постачаннях не було, а влада провела перевірку, щоб переконатися, що військова допомога США відповідає оборонній стратегії країни.