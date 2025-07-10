«Не лише Patriot». Конгресмен-республіканець і бойовий генерал розповів, що може «зупинити» Путіна

Американська влада міняє свій політичний курс у бік допомоги Україні?

Яка зброя відчутно вплине на нинішню військову ситуацію?

Чи готовий Трамп відмовитися від дипломатії з Путіним?

Що змінять «розгромні» санкції Ліндсі Грема?

Ці запитання Радіо Свобода поставило конгресмену-республіканцю Дону Бейкону, що голосував за всі ініціативи на підтримку України в Конгресі.

Бейкона вважають одним із найпослідовніших прихильників України на Капітолійському пагорбі.

У політику він прийшов після майже 30 років військової служби. Він воював в Іраку й Афганістані, має звання бригадного генерала і нині виступає за якомога потужнішу військову допомогу Україні й рішучий тиск на Росію.

Чи є у США запаси, які можна витратити на допомогу Україні? І чи є політична воля в нинішнього керівництва країни зробити це? Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода з конгресменом Бейконом.

– Конгресмене Бейконе, позиція президента Трампа щодо Росії помітно змінилася останніми днями. Тепер він каже, що розчарований Путіним, і обіцяє додаткову «оборонну зброю» для України.

Схоже, що президент змінює свій стратегічний курс щодо України та Росії

Чи є це свідченням зміни підходу адміністрації США до Росії та України? Чи ще зарано для такого висновку?

– Думаю, ще трохи зарано. Але схоже, що президент змінює свій стратегічний курс щодо України та Росії. Я це вітаю.

Вважаю, це мало статися на чотири чи п'ять місяців раніше. Для мене цілком очевидно, що Путін – нехороша людина. Він вторгся на територію невинного сусіда, бомбардує міста, і Америка відіграє важливу роль у допомозі стороні свободи тут.

Так, це пізно, але я радий, що зараз відбуваються зміни.

Сподіваюся, президент Трамп на 100% допоможе Україні озброїтися та захиститися від цих щоденних атак.

– Як далеко, на вашу думку, готовий зайти президент Трамп у підтримці України?

– Можливо, це будуть маленькі кроки вперед, але ми просто будемо допомагати з правильними речами.

У нас немає військ в Україні, і деякі критики її підтримки завжди говорять про нескінченну війну. Ми не в стані війни. В Україну вторглися. Вона у стані війни, а ми намагаємося допомогти їм перемогти.

Можливо, це будуть маленькі кроки вперед, але ми просто будемо допомагати з правильними речами

Вважаю, у нас є моральний обов'язок допомогти жертві відбитися від хулігана.

Минулого місяця Путін дуже чітко заявив про свої наміри. Видається, він хоче контролювати всю Україну та домінувати над нею. Він не бачить Україну як незалежну країну чи незалежний народ. І ми просто маємо це усвідомити.

І це не зупиниться на Україні. Ми знаємо, що наступною буде Молдова. Можливо, Азербайджан, Грузія. Генерал (Девід – ред.) Петреус нещодавно сказав, що наступними будуть країни Балтії, наприклад, Литва.

Ми повинні ставитися до цього серйозно. Що ми і робимо, допомагаючи Україні перемогти.

– Що важливо для президента Трампа, як думаєте? Захистити міжнародний порядок чи власний імідж в очах виборців США?

– Важко читати думки людини… Коли я вивчав президента Трампа, то, на мій погляд, за своєю природою він більше орієнтується на світогляд на кшталт «Що я отримаю, роблячи це чи те»? Гадаю, саме так він бачить світ.

Гадаю, Трамп зрозумів, що Путіну не можна довіряти

Я бачу світ через призму реалізму та ідеалізму. Так, ми повинні захищати нашу країну, але ми також знаємо, що Америка повинна відстоювати демократію, вільний ринок, верховенство права. І саме на це зараз нападає Росія.

Сподіваюся, він (президент Трамп – ред.) бачить загальну картину. Гадаю, він зрозумів, що Путіну не можна довіряти. Путін говорить усі ці приємні слова по телефону, але зрештою щоночі бомбить Україну. Думаю, президент Трамп починає бачити Путіна таким, яким він є насправді.

Давно пора було? Що ж – тішуся, що це в принципі відбувається.

– Повідомлення ЗМІ вказують, що США можуть надати одну систему Patriot і, якщо не помиляюся, 10 ракет-перехоплювачів. Що відомо Конгресу, зокрема Комітету збройних сил Палати представників, де ви працюєте, про ці рішення?

– Нас ще не поінформували. Я повернуся до Конгресу наступного тижня, і, можливо, ми почуємо більше.

Потрібно набагато більше ракет-перехоплювачів малої дальності, які дешевші

Але скажу вам, що одна система Patriot не відповідає масштабам потреб. Системи Patriot потрібні – це далекобійні перехоплювачі.

Водночас потрібно набагато більше ракет-перехоплювачів малої дальності, які дешевші. Ці дрони, які використовує Росія, недорогі. Немає сенсу перехоплювати дрон ракетою, яка в десять разів дорожча, коли у нас є інші, набагато доступніші ракети.

Я також знаю, що Україна чудово перехоплює ці дрони мініатюрними дронами. І тому там, де ми можемо, треба допомогти в захисті повітряного простору України. Маємо забезпечити комплекс озброєння, який це зробить можливим, а не лише Patriot.

– Якщо припустити, що ці повідомлення точні, яку різницю насправді забезпечать для України одна система ППО та 10 ракет?

– Це крапля в морі. Чесно кажучи, Україні потрібні сотні й сотні цілих масивів ракет, – не лише далекобійних перехоплювачів, як Patriot. Їм також потрібно більше ракет малої дальності.

Вони доступні за ціною, і ми можемо дозволити собі відбивати атаки Росії, якщо робитимемо це розумно.

Можемо дозволити собі відбивати атаки Росії, якщо робитимемо це розумно

Але якщо ви постійно запускаєте ракети Patriot, то напади Росії зрештою будуть дуже ефективними економічно. На кожен долар, який вони спалюють, ми витрачаємо близько 10 доларів на захист. Нам потрібно знайти ефективніший, розумніший спосіб допомогти Україні захиститися…

– Скільки таких систем малої дальності реально знадобиться Україні для забезпечення тривалого захисту свого неба, з огляду на зростаючу інтенсивність російських атак ракетами й безпілотниками? Чи є у США можливість таких поставок?

– У нас немає бази оборонної промисловості, яка зараз потрібна для забезпечення цього. Але ми знаємо, що Росія зараз використовує сотні безпілотників на день. Іранські дуже недорогі. Тому маємо адаптувати свій оборонпром, щоб покрити це.

Ми також знаємо, що маємо стримати Китай від вторгнення на Тайвань, і сподіватися, що сам Тайвань зможе оборонятися. Маємо спробувати зробити ці дві речі одночасно.

Наша оборонно-промислова база зазнає тиску

Нещодавно ми відправили багато зброї до Ізраїлю. Вони перехоплювали балістичні ракети. Тож вважаю, що наша оборонно-промислова база зазнає тиску.

Ось чому два тижні тому я проголосував за збільшення оборонних витрат Америки на 150 мільярдів доларів лише цього року. Це допоможе розширити нашу промислову базу, але ми відстаємо.

– Чи можуть побоювання щодо виснаження військових запасів США бути причиною того, що Україна не отримує більше допомоги? Дійсно існують обмеження в цьому плані чи резервів би вистачило, якщо вистачить політичної волі?

– Президент Трамп сказав, що не знав про зупинку і не схвалював її. Тепер він наказав знову почати постачати зброю Україні. Тож президент Трамп виправив те, що, на мою думку, було помилкою. Зараз я не в Пентагоні, тому не знаю всіх деталей щодо того, скільки у нас ракет тієї чи іншої системи, але це рішення мало бути оцінене Білим домом, а не просто здивування адміністрації і решти світу.

Якийсь заступник міністра оборони не може просто сказати, що ми припиняємо продаж зброї

Якийсь заступник міністра оборони [Елбрідж Колбі – ред.] не може просто сказати, що ми припиняємо продаж зброї, коли Конгрес вже це схвалив, а президент підписав… Президент каже, що у нас достатньо зброї, і він відновив ці поставки зброї. Гадаю, це те, що має значення.

– Обговоримо політичний аспект. Чи вважаєте, що президент Трамп та його команда зараз готові закрити вікно для дипломатії з Москвою, враховуючи, що, за словами Трампа, Путін налаштований «продовжувати вбивати»?

– Якби я був президентом, то припинив би переговори на певний час, поки Путін не покаже, що він справді до них готовий.

Річ у тім, що росіяни вивели війська з Афганістану, коли знали, що не можуть перемогти. Ми повинні змусити Путіна усвідомити, що він не може перемогти в Україні. Він вже наближається до мільйона жертв, що є неймовірною цифрою, якщо подумати…

В якийсь момент російський народ має сказати: цього досить. У певний момент лідери навколо Путіна мають сказати: ми не можемо продовжувати.

Але поки вони цього не усвідомлять, ми повинні допомогти Україні боротися.

У якийсь момент люди з оточення Путіна повинні сказати, що ми не можемо продовжувати

У якийсь момент Путін має усвідомити, що це не була виграшна війна. Але ми повинні вичікувати свого часу та продовжувати боротьбу, доки не дійдемо до цієї точки.

– Як далеко ми від цієї точки?

– Важко зрозуміти, що в голові Путіна чи будь-кого, чи не так?

У якийсь момент люди з оточення Путіна повинні сказати, що ми не можемо продовжувати. Я читав цього тижня повідомлення, що російська економіка руйнується і ось-ось настане колапс.

Щось подібне знадобиться, щоб розбудити Путіна. Він вклав усі свої сили, щоб перемогти Україну. Вважаю, він боїться, що в разі програшу втратить владу. Це може бути те, що він вважає екзистенційною загрозою своєму лідерству.

Ми не можемо дозволити цій небезпечній натурі Путіна залякати нас

Тому це буде важко. Зараз він – загнаний у кут щур. І тому він небезпечний, але ми не можемо дозволити цій небезпечній натурі Путіна залякати нас. Ми не можемо йому дозволити залякувати Америку, вільний світ чи прагнення робити те, що правильно для України.

– Сенатор Ліндсі Грем заявив, що президент схвалив продовження роботи над його законопроєктом про руйнівні санкції проти Росії. Якщо це так, скільки часу, на вашу думку, знадобиться для ухвалення законопроєкту обома палатами Конгресу?

– Ми могли би ухвалити його обома палатами наступного тижня. Тобто зробити це швидко. Я підтримую його і проголосував би за нього прямо зараз.

Однак підтримка президента полегшує проходження через Палату представників від Республіканської партії та Сенат від Республіканської партії. А його підтримка та його наполегливість можуть зробити процес дуже швидким.

Якщо спікер (Майк Джонсон – ред.) хоче провести це голосування, він може зробити це в понеділок (14 липня – ред.), коли ми повернемося до Конгресу, якщо він цього захоче. Якщо президент підштовхне, то законопроєкт буде винесений на розгляд негайно. Він готовий до голосування.

– Автор законопроєкту описує санкції як такі, що «ламають кістки». На вашу думку, чи будуть вони достатньо сильними, щоб серйозно підірвати військовий потенціал Росії, якщо президент Трамп вирішить їх запровадити?

– Думаю, це може зашкодити економіці та військовому потенціалу Росії. Але маємо бути відвертими, Китай купує російські енергоресурси, тому вони постачають Росії тверду валюту.

Це, ймовірно, не припиниться. Тому ми повинні запровадити санкції проти компаній, які ведуть бізнес з Китаєм, та проти китайського бізнесу, щоб це справді зашкодило. Зрештою китайська економіка дуже залежить від ринків Америки. І тому нам доводиться грати жорстко з Китаєм, який сподівається підтримати Росію в цій

Ми повинні також переслідувати китайський, іранський бізнеси і, де це можливо, – Північну Корею

боротьбі.

Іран надає всі ці безпілотники та технології до них. Північна Корея відправляє ще 30 000 військовослужбовців до Росії, щоб допомогти боротися з Україною зараз.

Тому не думаю, що санкцій США та Європи може бути достатньо, щоб повалити Путіна чи паралізувати військові сили. Це зашкодить їм. Це матиме великий вплив.

Але, думаю, в Росії достатньо союзників, щоб допомогти їй. Отже, якщо ми дійсно хочемо зробити це правильно, ми повинні також переслідувати китайський, іранський бізнеси і, де це можливо, – Північну Корею, хоча вони не торгують з вільним світом.

Але нашою мішенню також є Китай та Іран, тому що вони підтримують Росію.

– Чи буде, на вашу думку, цих санкцій достатньо, щоб змусити Путіна відмовитися від заявлених цілей в Україні?

– Я скептичний щодо того, що одних лише санкцій вистачить, аби посадити Путіна за стіл переговорів чи змусити його зупинити цю війну.

Вочевидь, це має бути комбінація санкцій, спрямованих проти китайського бізнесу, який купує енергоносії у Росії й дає їй «тверді» гроші для продовження війни.

Але це також вимагатиме від Америки та Європи, Японії, Австралії постачати зброю Україні. Усі повинні об'єднатися, щоб перемогти.

– Яким чином натиснути на Путіна, щоби він насправді зацікавився переговорами?

Ми не хочемо більше війни. Але, знаєте, іноді у нас немає вибору

– Нам потрібно забезпечити всі ці засоби протиповітряної оборони, які ми згадали. Але також далекобійні високоточні можливості, щоб Україна могла вражати російські цілі в Росії, залучені до війни.

Ми не хочемо вражати міста чи цивільні цілі, але хочемо вразити російський військовий потенціал, який допомагає їм у вторгненні в Україну.

Але Україна повинна бути здатною вести боротьбу з російськими військовими. І вони зараз це роблять, використовуючи власні можливості. Гадаю, Америка може надати більше, як і Європа…

В Америці й, припускаю, деяких місцях Європи, є певне виснаження. Знаєте, ми 20 років воювали в Іраку та Афганістані. Гадаю, це було частиною проблеми підтримки України: серед багатьох американців існує відчуття, що ми воюємо вже понад 20 років. Ми не хочемо більше війни. Але, знаєте, іноді у нас немає вибору…

Я дуже прагну допомогти Україні, бо я – військовий і прослужив 30 років. Я вивчав історію, але багато американців відчувають втому від двох десятиліть війни. Однак маємо дати їм зрозуміти, що буде гірше, якщо Росія переможе.