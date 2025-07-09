Постачання зброї і санкції проти РФ. Зеленський повідомив, про що говорив із посланцем Трампа

Президент Володимир Зеленський, який у Римі провів зустріч зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом, зазначив, що на переговорах йшлося про постачання американської зброї Україні і санкції проти Росії.

«Обговорили постачання зброї і посилення ППО. На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво і локалізацію в Україні. Детально сфокусувалися на санкційному тиску. Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Ґрема і Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир», – написав Зеленський у телеграмі, назвавши розмову змістовною.

Як повідомила пресслужба президента, голова держави також відзначив важливість сигналів із Вашингтона щодо відновлення постачання військової допомоги Україні.

Келлог, який очолює американську делегацію на Конференції з питань відновлення України в Італії, поки що зустріч не коментував.

Зеленський сьогодні прибув до Італії, де 10-11 липня відбудеться Конференція з відновлення України(Ukraine Recovery Conference). Це – вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови і реформ в Україні. Попередні конференції проходили в Лугано, Лондоні й Берліні.

URC 2025 організовують уряди України й Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, представників бізнесу, громадянського суспільства й місцевої влади.

Зустріч Зеленського і Келлога пройшла після того, як раніше цього тижня у Міноборони США заявили, що Україні нададуть більше озброєння.

«За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру й припиненням вбивств», – заявили в Пентагоні 7 липня.

Перед цим у США заявляли про зупинку частини поставок озброєнь Україні, називаючи причиною рішення побоювання з приводу виснаження власних запасів американської армії.