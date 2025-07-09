Зеленський почав зустріч із Келлогом у Римі

Президент України Володимир Зеленський у Римі розпочав зустріч зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом, повідомляють низка українських ЗМІ з посиланням на кореспондентів на місці події.

Як пише Укрінформ, Келлог входить до складу американської делегації, що братиме участь у Конференції з відновлення України.

На початку зустрічі сторони не робили якихось заяв.

Зеленський сьогодні прибув до Італії, де 10-11 липня відбудеться Конференція з відновлення України(Ukraine Recovery Conference). Це – вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови і реформ в Україні. Попередні конференції проходили в Лугано, Лондоні й Берліні.

URC 2025 організовують уряди України й Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, представників бізнесу, громадянського суспільства й місцевої влади.

Участь у заході візьмуть сам Зеленський, а також прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Антоніу Кошта, голова Європарламенту Роберта Мецола, голова уряду Польщі Дональд Туск.

Напередодні президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на конференції в Римі, її очолить перша віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко. Загалом до складу делегації входять 11 високопосадовців.

Зустріч Зеленського і Келлога проходить після того, як раніше цього тижня у Міноборони США заявили про те, що Україні нададуть більше озброєння.

«За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру й припиненням вбивств», – заявили в Пентагоні 7 липня.

Перед цим у США заявляли про зупинку частини поставок озброєнь Україні, називаючи причиною рішення побоювання з приводу виснаження власних запасів американської армії.

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