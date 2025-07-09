Зеленський прибув до Риму: зустрінеться з президентом Італії, папою Левом XIV і спецпосланцем Трампа

У середу, 9 липня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Італії.

За даними речника глави держави, сьогодні у Римі Зеленський зустрінеться з папою Римським Левом XIV, президентом Італії Серджо Маттареллою та спецпосланцем Трампа з питань України Кітом Келлогом, передає Суспільне.

Крім того, 10-11 липня відбудеться Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) у Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Попередні конференції проходили в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організовують уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Участь у заході візьмуть сам Зеленський, а також прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, глава уряду Польщі Дональд Туск.

Мета конференції – мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема шляхом залучення приватного капіталу, підтримки людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.



