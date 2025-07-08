ОП: Зеленський підписав укази про синхронізацію українських санкцій із трьома пакетами ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази, якими ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції. Відповідні документи від 8 липня опубліковані на сайті голови держави.

Як повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, ці укази синхронізують українські санкції з 15-м, 16-м і 17-м санкційними пакетами ЄС.

За його словами, 15-й пакет санкцій охопив осіб із Росії, Білорусі, Китаю й інших країн, серед фігурантів – російський льотчик Олександр Азаренков, причетний до удару по лікарні «Охмадит», і виробник бойових роботів ТОВ «Гуміч».

«16-й пакет стосується фігурантів із Росії, Китаю, Туреччини й інших країн. До переліку увійшли Центр «ВОЇН», що займається військово-патріотичним вихованням на окупованих територіях, і ТОВ «Південний флот», яке перевозить російську нафту тіньовим флотом. 17-й пакет включає компанії з Росії, Китаю, Туреччини та інших країн. Під санкції потрапили золотодобувна компанія «Петропавловськ» і китайська Skywalker Technology Co. Ltd, причетна до виробництва дронів для Росії», – додав Власюк.

Він зазначив, що Україна наголошує на важливості повної синхронізації санкцій між усіма партнерами санкційної коаліції.

Президент Володимир Зеленський 27 червня увів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу й інших учасників «Групи семи» на Росію й пов’язані держави.

За його словами, це рішення спрямоване на «максимально жорсткі наслідки для Російської Федерації за розв’язану проти України злочинну та неспровоковану війну».