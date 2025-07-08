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«Охматдит» в день атаки і зараз. Що змінилося за рік, який минув після обстрілу (слайдер)

Рік тому в цей день Росія здійснила черговий масований обстріл Києва. Того ранку під удар російської ракети потрапила, зокрема, дитяча лікарня «Охматдит», коли в медзакладі перебували сотні пацієнтів, підключених до крапельниць та апаратів. На момент атаки декому з дітей робили операції. Внаслідок удару загинули лікар-нефролог та родич одного з пацієнтів, постраждали понад 50 людей, включно з дітьми. Руйнувань зазнали десятки відділень, зокрема п'ять онкологічних та два реанімаційних.

СБУ кваліфікувало обстріл «Охматдиту» як військовий злочин. Міністерство оборони Росії опосередковано звинуватило у руйнуваннях в лікарні падіння українських ракет ППО. Аналітики ISW, провівши власне дослідження, назвали ці заяви неправдивими.

Як змінився «Охматдит» через рік після удару, дивіться у репортажі Радіо Свобода.

2024

Новий корпус лікарні «Охматдит», пошкоджений внаслідок обстрілу, в день атаки та рік по тому. Активно відновлювати медзаклад почали у червні 2025 року.Відбудова фінансується виключно благодійними коштами, зібраними прицільно під це. Додаткове державне фінансування також передбачене у випадку потреби, але, за словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, наразі необхідності залучення бюджетних грошей у МОЗ не бачать

2025

Новий корпус лікарні «Охматдит», пошкоджений внаслідок обстрілу, в день атаки та рік по тому. Активно відновлювати медзаклад почали у червні 2025 року.Відбудова фінансується виключно благодійними коштами, зібраними прицільно під це. Додаткове державне фінансування також передбачене у випадку потреби, але, за словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, наразі необхідності залучення бюджетних грошей у МОЗ не бачать
1 Новий корпус лікарні «Охматдит», пошкоджений внаслідок обстрілу, в день атаки та рік по тому. Активно відновлювати медзаклад почали у червні 2025 року.

Відбудова фінансується виключно благодійними коштами, зібраними прицільно під це. Додаткове державне фінансування також передбачене у випадку потреби, але, за словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, наразі необхідності залучення бюджетних грошей у МОЗ не бачать

2024

Цей корпус – токсикологічний – відновленню не підлягає. Російський удар також знищив частину єдиної в Україні онкогематологічної лабораторії

2025

Цей корпус – токсикологічний – відновленню не підлягає. Російський удар також знищив частину єдиної в Україні онкогематологічної лабораторії
2 Цей корпус – токсикологічний – відновленню не підлягає. Російський удар також знищив частину єдиної в Україні онкогематологічної лабораторії

2024

Цей лікар отримав поранення, однак, попри це, допомагав розбирати завали зруйнованого корпусу. Зараз його територія огороджена. Замість двох корпусів, які відновити неможливо, планують збудувати один сучасний

2025

Цей лікар отримав поранення, однак, попри це, допомагав розбирати завали зруйнованого корпусу. Зараз його територія огороджена. Замість двох корпусів, які відновити неможливо, планують збудувати один сучасний
3 Цей лікар отримав поранення, однак, попри це, допомагав розбирати завали зруйнованого корпусу. Зараз його територія огороджена. Замість двох корпусів, які відновити неможливо, планують збудувати один сучасний

2024

Новий корпус «Охматдиту» повноцінно запрацював невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. Його вже частково відновили після пошкоджень, роботи над ним планують завершити до кінця цього року

2025

Новий корпус «Охматдиту» повноцінно запрацював невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. Його вже частково відновили після пошкоджень, роботи над ним планують завершити до кінця цього року
4 Новий корпус «Охматдиту» повноцінно запрацював невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. Його вже частково відновили після пошкоджень, роботи над ним планують завершити до кінця цього року

2024

Вид на пошкоджений новий корпус тоді та зараз.За повідомленням МОЗ, у новому корпусі були пошкоджені 12 відділень, з них вісім – хірургічних, пʼять – онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії

2025

Вид на пошкоджений новий корпус тоді та зараз.За повідомленням МОЗ, у новому корпусі були пошкоджені 12 відділень, з них вісім – хірургічних, пʼять – онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії
5 Вид на пошкоджений новий корпус тоді та зараз.

За повідомленням МОЗ, у новому корпусі були пошкоджені 12 відділень, з них вісім – хірургічних, пʼять – онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії

2024

Після атаки на території лікарні працівники, волонтери та небайдужі люди розгорнули кілька пунктів допомоги

2025

Після атаки на території лікарні працівники, волонтери та небайдужі люди розгорнули кілька пунктів допомоги
6 Після атаки на території лікарні працівники, волонтери та небайдужі люди розгорнули кілька пунктів допомоги

2024

До розбору завалів тоді долучилися сотні людей.Ці фотографії зроблені біля повністю зруйнованого корпусу, який відновити неможливо

2025

До розбору завалів тоді долучилися сотні людей.Ці фотографії зроблені біля повністю зруйнованого корпусу, який відновити неможливо
7 До розбору завалів тоді долучилися сотні людей.

Ці фотографії зроблені біля повністю зруйнованого корпусу, який відновити неможливо

2024

Відкрита у 1894 році дитяча лікарня «Охматдит» є найбільшим дитячим медичним закладом в Україні. Там щороку лікують понад 20 тисяч дітей з усієї країни

2025

Відкрита у 1894 році дитяча лікарня «Охматдит» є найбільшим дитячим медичним закладом в Україні. Там щороку лікують понад 20 тисяч дітей з усієї країни
8 Відкрита у 1894 році дитяча лікарня «Охматдит» є найбільшим дитячим медичним закладом в Україні. Там щороку лікують понад 20 тисяч дітей з усієї країни
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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