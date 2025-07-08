Рік тому в цей день Росія здійснила черговий масований обстріл Києва. Того ранку під удар російської ракети потрапила, зокрема, дитяча лікарня «Охматдит», коли в медзакладі перебували сотні пацієнтів, підключених до крапельниць та апаратів. На момент атаки декому з дітей робили операції. Внаслідок удару загинули лікар-нефролог та родич одного з пацієнтів, постраждали понад 50 людей, включно з дітьми. Руйнувань зазнали десятки відділень, зокрема п'ять онкологічних та два реанімаційних.

СБУ кваліфікувало обстріл «Охматдиту» як військовий злочин. Міністерство оборони Росії опосередковано звинуватило у руйнуваннях в лікарні падіння українських ракет ППО. Аналітики ISW, провівши власне дослідження, назвали ці заяви неправдивими.

Як змінився «Охматдит» через рік після удару, дивіться у репортажі Радіо Свобода.