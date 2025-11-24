У РФ заочно заарештували журналістку Лученко – за пост про удар по «Охматдиту»

Районний суд у Москві 24 листопада заочно заарештував журналістку Ксенію Лученко, яку звинувачують у поширенні так званих фейків про російську армію. Про рішення суду повідомила «Медіазона».

Як стало відомо під час засідання, кримінальну справу проти Лученко, яка живе за межами Росії, було порушено через пост у її телеграм-каналі «Православ’я та зомбі», в якій вона писала про ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві в липні 2024 року. «Російська православна держава відзначила «День сім’ї, любові та вірності», вдаривши ракетною бомбою по дитячій лікарні в Києві», – написала Лученко.

Залучені слідством експерти вважали, що в повідомленні дії російських збройних сил «охарактеризовані як насильницькі, пов’язані з загибеллю людей, у тому числі неповнолітніх осіб, а також із руйнуванням цивільної інфраструктури». Як вважає слідство, твердження Лученко є хибними, при цьому журналістка нібито керувалася «мотивом політичної ненависті». Про порушення кримінальної справи проти журналістки стало відомо наприкінці вересня.

Ксенія Лученко – журналістка, яка спеціалізується на темах, пов’язаних із діяльністю Російської православної церкви. У травні 2025 року російське міністерство юстиції включило Лученко до реєстру «іноземних агентів».

Під час ракетного обстрілу Києва 8 липня 2024 року під удар потрапила, зокрема, найбільша дитяча лікарня «Охматдит». Загинуло двоє людей, понад 30 були поранені. Російські військові стверджували, що удар був завданий по військових і промислових об’єктах.