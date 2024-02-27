Константинопольський патріархат відновив у сані протоієрея, вигнаного з РПЦ

Синод Константинопольського патріархату відновив у сані протоієрея Олексія Умінського, якого в січні заборонили у служінні в столиці Росії Москві, повідомила 27 лютого журналістка Ксенія Лученко у своєму телеграм-каналі «Православʼя та зомбі».

За її інформацією, Умінський служитиме в одній із парафій Константинопольського патріархату в Європі.

Олексій Умінський із 1993 року був настоятелем храму Живоначальної Трійці в Хохлах (це історичний район у Москві), священник відомий своєю активною громадянською позицією. Зокрема, Умінський не підтримав повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

На початку січня 2024 року Умінського зняли з настоятельства в храмі та заборонили у служінні. Через кілька днів церковний суд Московської єпархії позбавив Умінського сану за порушення священницької присяги — він не читав затвердженої в Російській православній церкві молитви «Про святу Русь», у якій є слова про «перемогу». У лютому стало відомо, що патріарх РПЦ Кирило затвердив рішення суду.

2023 року вже стався щонайменше один схожий випадок. Тоді патріарх Кирило заборонив у служінні ієрея Іоанна Коваля, який замінив слово «перемога» на «мир» у молитві «Про святу Русь». У травні церковний суд Москви позбавив Коваля сану. У червні стало відомо, що Константинопольський патріархат відновив священника у сані.