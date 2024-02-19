«Благословляв» псевдореферендум: священнику УПЦ МП на Херсонщині заочно повідомили про підозру

Архімандрита Української православої церкви (Московського патріархату) підозрюють у державній зраді, заявили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 19 лютого.

Йдеться про колишнього настоятеля одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ (МП) Олексія, який наразі перебуває на окупованій частині області.

«Після захоплення обласного центру він підтримав російських загарбників та увійшов до найближчого оточення гауляйтера Сальдо, ставши його духівником. За даними слідства, архімандрит регулярно запрошував його на богослужіння у храмі, а під час проповідей благословляв проведення незаконного референдуму РФ щодо «приєднання» Херсонщини до країни-агресора», – повідомляє відомство.

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За даними слідства, священник особисто просив голову Російської православної церкви Кирила включити місцевий собор до парафії РПЦ. За свою позицію російські окупанти передали його собору «захоплені території Укртелекому та місцевих бізнесменів у центральній частині Херсона».

СБУ додає, що представник духовенства втік на лівобережну частину Херсонщини разом із російськими військовими. За даними відомства, наразі він «став секретарем так званої Скадовської єпархії РПЦ».

Йому повідомили про підозру за двома статтями: в державній зраді та пособництві державі-агресору.

Українські війська звільнили Херсон та частину Херсонщини в листопаді 2022 року. Лівобережна частина Херсонської області перебуває під російською окупацією.